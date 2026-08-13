Медовый Спас 14 августа: как освятить мёд, привлечь удачу и провести Успенский пост, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 14 августа отмечается Медовый Спас — первый из трёх августовских праздников, посвящённых Спасителю. Такое название появилось потому, что к этому времени в ульях созревает мёд нового урожая, и пасечники начинали его сбор. Православная церковь в этот день празднует Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня и начало Успенского поста. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника14 августа открывает череду главных летних праздников урожая, и в 2026 году эта дата выпадает на пятницу. Медовый Спас по праву считается одним из самых душистых и по-домашнему уютных дней в календаре. Он даёт старт трём августовским «Спасам», за которыми следуют Яблочный и Ореховый.
В церковном обиходе этот день величают Изнесением Честных Древ Животворящего Креста Господня. Корни торжества уходят в византийское прошлое: в IX веке в разгар знойной поры, когда свирепствовали болезни, из императорской часовни Константинополя выносили частицу Животворящего Креста в храм Святой Софии. Так люди освящали воду и просили небеса о защите от засухи, мора и напастей. В этом и заключается глубинная суть праздника — преклонение перед Крестом как символом искупления. То, что когда-то служило орудием мучительной казни, для верующих превратилось в древо жизни и знак спасения.
Народное прозвище «Медовый» закрепилось за праздником не случайно. Как раз к середине августа на пасеках заканчивался главный сбор лакомства: пчеловоды доставали соты и несли первый мёд нового сезона в храмы для освящения. Считалось, что после этого ритуала янтарное угощение обретает чудодейственную силу и способно исцелять от хворей.
Кроме того, с этого дня начинается Успенский пост — строгий, но непродолжительный, он длится до 28 августа и посвящён Успению Пресвятой Богородицы. В сам праздник, вопреки строгости поста, рыба на столе допускается. Накануне праздника вечером 13 августа в храмах проводятся службы с чтением акафистов и выносом Креста из алтаря для поклонения. Это время для исповеди и покаяния.
14 августа проводится освещение воды и плодов трудов человеческих. В течение следующих двух недель верующие отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а также стараются избегать шумных забав.
Традиции дняМедовый Спас пропитан духом благодарности и заботы о ближних. Утро 14 августа благочестивые христиане начинали с посещения церкви, неся баночки со свежим мёдом — и непременно в новой посуде. Считалось, что освящённый продукт будет храниться весь год как надёжное снадобье от недугов.
Щедрость в этот день считалась священным долгом. Первой ложкой освящённого лакомства непременно угощали нищих и сирот. Не зря в народе говорили: «На Первый Спас и бедняк медку попробует». Хозяйки стряпали постные пряники, коврижки и пироги с маком, которыми одаривали родственников и соседей. Милостыню в этот день не жалели, веря, что любое добро, сделанное от чистого сердца, обязательно вернётся сторицей.
Отдельное место занимали водные обряды. Спас нередко называли Мокрым, потому что в этот день устраивали крестные ходы к рекам, озёрам и колодцам для освящения воды. Люди верили, что в этот день влага обретает особую силу, смывающую грехи, усталость и болезни. Купаться было принято и людям, и домашней скотине. Но сразу после праздника купальный сезон завершался — лето окончательно поворачивало на осень. Также в этот день святили родники и колодцы, а освящённые в церкви букеты полевых трав хранили как оберег от сглаза.
Что нельзя делать в Медовый СпасПредки относились к запретам дня очень серьёзно: верили, что нарушение табу может обернуться бедой. Вот семь главных правил, которые старались не преступать:
- Запрет на тяжёлый труд. Заниматься уборкой или изнурительной работой не рекомендовалось (исключение — пасека и готовка постных угощений). Считалось, что выметание мусора может прогнать из дома удачу;
- Громкие крики, ссоры и брань строго воспрещались. Злоба привлекает нечистую силу и отпугивает пчёл, что в будущем грозит потерей урожая мёда;
- Нельзя было давать взаймы деньги, хлеб или соль — вместе с ними, по поверью, из дома уходит благосостояние;
- Отказ от пышных гуляний. Венчания, свадьбы и шумные увеселения под запретом, ведь Успенский пост — это время смирения и молитв, а не развлечений;
- Жадность под запретом. Скупость и отказ в помощи сулили разорение и болезни.
Приметы
- Если день жаркий и солнечный — осень порадует теплом, а зима будет мягкой;
- Дождь обещает холодное лето в следующем году и дождливую осень;
- Сильный ветер — к снежной и трескучей зиме;
- Ласточки и стрижи, начавшие отлёт в тёплые страны, — верный признак скорого наступления холодов;
- Если розы в саду уже отцвели — жди затяжных дождей и ранних похолоданий;
- Гроза на Медовый Спас предвещает мягкую, тёплую зиму;
- Поспевшая рябина в 14 августа указывает на ненастную осень.