13 августа 2026, 09:38

Фото: iStock/ nitrub

Согласно народному календарю, 14 августа отмечается Медовый Спас — первый из трёх августовских праздников, посвящённых Спасителю. Такое название появилось потому, что к этому времени в ульях созревает мёд нового урожая, и пасечники начинали его сбор. Православная церковь в этот день празднует Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня и начало Успенского поста. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать в Медовый Спас Приметы



История праздника

Фото: iStock/ andrey shalari

Традиции дня

Фото: iStock/ anakondasp

Что нельзя делать в Медовый Спас

Запрет на тяжёлый труд. Заниматься уборкой или изнурительной работой не рекомендовалось (исключение — пасека и готовка постных угощений). Считалось, что выметание мусора может прогнать из дома удачу;

Заниматься уборкой или изнурительной работой не рекомендовалось (исключение — пасека и готовка постных угощений). Считалось, что выметание мусора может прогнать из дома удачу; Громкие крики, ссоры и брань строго воспрещались. Злоба привлекает нечистую силу и отпугивает пчёл, что в будущем грозит потерей урожая мёда;

Злоба привлекает нечистую силу и отпугивает пчёл, что в будущем грозит потерей урожая мёда; Нельзя было давать взаймы деньги, хлеб или соль — вместе с ними, по поверью, из дома уходит благосостояние;

— вместе с ними, по поверью, из дома уходит благосостояние; Отказ от пышных гуляний. Венчания, свадьбы и шумные увеселения под запретом, ведь Успенский пост — это время смирения и молитв, а не развлечений;

Венчания, свадьбы и шумные увеселения под запретом, ведь Успенский пост — это время смирения и молитв, а не развлечений; Жадность под запретом. Скупость и отказ в помощи сулили разорение и болезни.

Приметы

Фото: iStock/ Irina Durnova