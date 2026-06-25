Россиянам объяснили, как выбрать сладкую клубнику

25 июня 2026, 20:13

Сельхозэксперт Холод: сладкая клубника должна быть без вмятин и других следов

Фото: istockphoto/ILIA DROVNIN

Эксперт по сельскому хозяйству назвал три главных критерия при выборе клубники. Об этом сообщается 25 июня.





Бывший замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Татар-информом» подчеркнул, что в первую очередь покупателю стоит обращать внимание на внешний вид ягод. Они должны быть целыми, упругими, без темных пятен, вмятин и следов плесени.



Вторым важным показателем свежести специалист назвал аромат. По его словам, даже визуально привлекательная ягода, лишенная характерного запаха, скорее всего, окажется безвкусной.





«Сейчас клубника сезонная, нормальная, поэтому можно выбрать ягоду, которая имеет и красивый вид, и хороший запах. Если вам дадут ее укусить, то клубника должна еще иметь и клубничный вкус», — сказал Холод.