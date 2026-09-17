Россиянам объяснили, как защитить себя от навязанных услуг в клинике
Подпись под договором с медицинской организацией не свидетельствует о том, что пациент действительно получил всю необходимую информацию о предстоящем лечении. Об этом в Международный день безопасности пациентов рассказала юрист Людмила Айвар.
По словам эксперта, перед процедурой человек должен понимать её цель, возможные риски, стоимость и альтернативы, пишет Life.ru. Одна из частых проблем в платной медицине связана с ситуациями, когда пациент оплачивает дополнительные услуги, не имея полного представления о том, что именно ему назначили.
Айвар советует внимательно изучать договор с клиникой. В документе должны быть указаны перечень процедур, стоимость, сроки оказания услуг и порядок согласования дополнительных назначений. Насторожить, по её словам, должны формулировки, позволяющие медицинской организации самостоятельно расширять программу лечения без чёткого согласования с пациентом. Договор не должен превращаться в открытый счёт, итоговую сумму которого человек узнаёт уже после лечения.
Эксперт напомнила, что статья 20 Федерального закона № 323-ФЗ требует получить информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство. Перед процедурой человеку должны объяснить её цели, методы, возможные риски, альтернативы, последствия и ожидаемый результат. При этом сама подпись в документах не всегда решает спор. Как отметила Айвар, важен не только факт подписания бланка, но и то, какую информацию пациент получил перед принятием решения.
«В моей адвокатской практике были дела, которые мы выигрывали именно на основании отсутствия информированного добровольного согласия. Решающее значение имело нарушение права человека самостоятельно принять решение о медицинском вмешательстве. Разумеется, это не означает автоматического удовлетворения любых требований, обстоятельства каждого дела оцениваются отдельно», — рассказала юрист.Если необходимые разъяснения не предоставили, пациенту стоит зафиксировать обстоятельства письменно: указать, какую процедуру провели, кто консультировал и когда предложили подписать согласие. Также следует запросить копии медицинской карты, назначений и протоколов процедур, сохранить договор, чеки и переписку с клиникой. Айвар подчеркнула: если подпись пациента действительно стоит на документах, не стоит отрицать этот факт — нарушение может заключаться не в отсутствии подписи, а в том, что человеку не объяснили важные условия лечения.
При этом отсутствие согласия на оплату услуги и медицинская необоснованность процедуры являются разными основаниями для претензий. Чтобы доказать, что назначение было лишним, может потребоваться независимое врачебное заключение или экспертиза.
При нарушении порядка получения согласия, качества и безопасности медицинской помощи можно обратиться в Росздравнадзор. Если речь идёт о навязывании платных услуг или спорных условиях договора — в Роспотребнадзор. При лечении по ОМС пациент может обратиться в свою страховую медицинскую организацию. Руководству клиники можно направить претензию, а при невозможности урегулировать спор вопрос о взыскании денежных средств решается в судебном порядке.
«Статья 16 Закона «О защите прав потребителей» предусматривает возврат оплаты за навязанные либо приобретённые без согласия дополнительные услуги в течение трёх дней со дня предъявления требования. Наличие согласия на их приобретение доказывает исполнитель. Этот специальный срок нельзя распространять на любой спор о качестве лечения», — отметила собеседница.Главный совет эксперта — сохранять все документы и фиксировать, что именно назначили, какие объяснения получил пациент, на что он согласился и за что заплатил. По словам Айвар, именно такие доказательства помогают превратить претензию в обоснованную правовую позицию.