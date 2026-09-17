Россиянам объяснили, как защитить себя от навязанных услуг в клинике

17 сентября 2026, 12:32

Юрист Айвар: Клиника не должна самостоятельно увеличивать платную программу

Фото: istockphoto/sudok1

Подпись под договором с медицинской организацией не свидетельствует о том, что пациент действительно получил всю необходимую информацию о предстоящем лечении. Об этом в Международный день безопасности пациентов рассказала юрист Людмила Айвар.





По словам эксперта, перед процедурой человек должен понимать её цель, возможные риски, стоимость и альтернативы, пишет Life.ru. Одна из частых проблем в платной медицине связана с ситуациями, когда пациент оплачивает дополнительные услуги, не имея полного представления о том, что именно ему назначили.



Айвар советует внимательно изучать договор с клиникой. В документе должны быть указаны перечень процедур, стоимость, сроки оказания услуг и порядок согласования дополнительных назначений. Насторожить, по её словам, должны формулировки, позволяющие медицинской организации самостоятельно расширять программу лечения без чёткого согласования с пациентом. Договор не должен превращаться в открытый счёт, итоговую сумму которого человек узнаёт уже после лечения.



Эксперт напомнила, что статья 20 Федерального закона № 323-ФЗ требует получить информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство. Перед процедурой человеку должны объяснить её цели, методы, возможные риски, альтернативы, последствия и ожидаемый результат. При этом сама подпись в документах не всегда решает спор. Как отметила Айвар, важен не только факт подписания бланка, но и то, какую информацию пациент получил перед принятием решения.





«В моей адвокатской практике были дела, которые мы выигрывали именно на основании отсутствия информированного добровольного согласия. Решающее значение имело нарушение права человека самостоятельно принять решение о медицинском вмешательстве. Разумеется, это не означает автоматического удовлетворения любых требований, обстоятельства каждого дела оцениваются отдельно», — рассказала юрист.



«Статья 16 Закона «О защите прав потребителей» предусматривает возврат оплаты за навязанные либо приобретённые без согласия дополнительные услуги в течение трёх дней со дня предъявления требования. Наличие согласия на их приобретение доказывает исполнитель. Этот специальный срок нельзя распространять на любой спор о качестве лечения», — отметила собеседница.