Россиянам объяснили, какая привычка мешает накоплению денег
Доцент Щербаченко: правило 50/30/20 поможет распределить доход и сберечь деньги
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко указал на то, что регулярные мелкие траты мешают формированию сбережений.
В беседе с NEWS.ru эксперт рекомендовал проанализировать структуру повседневных расходов и откладывать эквивалентные суммы.
«Каждый день мы тратим около 300–700 рублей, например на кофе с собой, воду, снеки в автоматах, подписки, которыми не пользуемся. Заведите привычку записывать все траты три дня подряд. Увидите «дыры», которые можно залатать, и сразу отложите высвобожденные деньги в копилку», — сообщил Щербаченко.В качестве ориентира для накоплений доцент предложил применять схему 50/30/20: 50% дохода направлять на обязательные платежи, 30% — на развлечения (кафе, кино, гаджеты, подписки), а оставшиеся 20% — на сбережения и вложения в собственное развитие.