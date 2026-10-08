Полчаса в горячей ванне могут снизить артериальное давление и улучшить кровоток

08 октября 2026, 08:54

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Получасовое пребывание в горячей воде способно заметно снизить артериальное давление и активизировать кровообращение в мелких сосудах. В исследовании этот эффект превзошел результат от 30 минут умеренной нагрузки на велотренажере. Об этом сообщает European Journal of Applied Physiology.