Полчаса в горячей ванне могут снизить артериальное давление и улучшить кровоток
Получасовое пребывание в горячей воде способно заметно снизить артериальное давление и активизировать кровообращение в мелких сосудах. В исследовании этот эффект превзошел результат от 30 минут умеренной нагрузки на велотренажере. Об этом сообщает European Journal of Applied Physiology.
Ученые Университета Западной Австралии пригласили для эксперимента 25 добровольцев от 45 до 70 лет с избыточной массой тела или ожирением. Участники в разные дни погружались на полчаса в воду температурой 40 градусов и тренировались на велотренажере при нагрузке в 60–70% от максимального пульса.
После ванны капилляры в коже расширялись сильнее, а кровоток становился интенсивнее и объемнее, чем после занятия. Показатели верхнего и нижнего давления тоже снижались более выраженно.
Исследователи связывают реакцию с повышением температуры тела. Организм усиливает приток крови к поверхности кожи, чтобы отвести избыток тепла. Такая нагрузка на сосудистые стенки способна поддерживать их нормальную работу.
Авторы работы уточнили, что прогревание не стоит рассматривать как альтернативу регулярной физической активности. Горячая ванна может стать дополнительной мерой для людей, которым сложно часто заниматься спортом.
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