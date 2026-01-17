Россиянам объяснили, какие ошибки в трудовой книжке могут уменьшить пенсию
Ошибки в трудовых книжках могут привести к снижению размера будущей пенсии, поскольку отдельные периоды работы из-за неточностей нередко не засчитываются в страховой стаж. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
Если в трудовой книжке допущены ошибки, Социальный фонд может неверно рассчитать стаж и, как следствие, выплаты. Исправить ошибки можно через работодателя, предоставив официальные документы. Но если организация ликвидирована или утрачены архивы, гражданам придется обращаться в суд, пояснила эксперт.
Чаще всего в трудовых книжках встречаются ошибки в названии работодателя. Запись может не совпадать с данными устава или печатью компании. Также бывает, что в книжке нет отметки о переименовании компании.
Среди распространённых проблем Подольская выделила ошибки в датах приёма на работу, когда указывается день подписания трудового договора, а не фактическое начало трудовой деятельности. Также часто встречаются несоответствия в названии должности, а также неполная или неточная информация об изменении личных данных сотрудников.
Переход на электронные трудовые книжки снизил количество ошибок, но не устранил их полностью. Сервисы Социального фонда помогают уменьшить влияние человеческого фактора при передаче и хранении данных о стаже. Однако ошибки, допущенные в бумажных книжках в прошлые годы, требуют индивидуального и зачастую сложного исправления.
