Россиянам объяснили, какие ошибки в трудовой книжке могут уменьшить пенсию

17 января 2026, 10:56

Эксперт Подольская: Ошибки в трудовой книжке могут уменьшить пенсии россиян

Фото: iStock/catalis

Ошибки в трудовых книжках могут привести к снижению размера будущей пенсии, поскольку отдельные периоды работы из-за неточностей нередко не засчитываются в страховой стаж. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.