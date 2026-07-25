Россиянам объяснили, какие проверки нужны перед покупкой квартиры

25 июля 2026, 07:56

Адвокат Яковлева: покупка квартиры требует проверки, чтобы избежать рисков

Фото: iStock/LENblR

Покупка квартиры требует тщательной проверки, чтобы избежать рисков, включая оспаривание сделки или скрытые обременения. Об этом агентству «Прайм» сообщила адвокат Анастасия Яковлева.