Россиянам объяснили, какие проверки нужны перед покупкой квартиры
Покупка квартиры требует тщательной проверки, чтобы избежать рисков, включая оспаривание сделки или скрытые обременения. Об этом агентству «Прайм» сообщила адвокат Анастасия Яковлева.
В первую очередь необходимо получить два вида выписок из ЕГРН: о характеристиках недвижимости и о переходе прав. Эти документы помогут вам узнать информацию о владельце и историю смены собственников.
Кроме того, следует проверить данные о продавце. Если квартира была приобретена в браке, требуется нотариально заверенное согласие супруга. При наличии среди собственников несовершеннолетних, необходимо получить разрешение органов опеки. Чтобы убедиться, что продавец не находится в процессе банкротства, можно проверить его через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, картотеку арбитражных дел и сайт судебных приставов.
Важно также удостовериться, что на квартиру не наложены обременения и не проводилась незаконная перепланировка. Кроме того, необходимо проверить, является ли объект жилым помещением, а не апартаментами, отметила Яковлева.
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