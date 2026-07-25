Путин поздравил сотрудников органов следствия РФ с профессиональным праздником
Президент РФ страны Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, который отмечается в стране 25 июля. Видеообращение главы государства выложили ночью на официальном сайте Кремля.
Путин поблагодарил следователей за высокий профессионализм, преданность Родине и закону. Он подчеркнул, что в работе сотрудникам следствия важно проявлять твёрдость, ответственность и решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждая идеалы правды и справедливости.
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«Традиции, которые закладывались в следственных органах более трёх веков назад, в эпоху петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности. Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России», — отметил Путин.Он добавил, что от деятельности следователей во многом зависит эффективность борьбы с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими криминальными угрозами. Накопленный опыт, современные технологии поиска, фиксации и анализа доказательств позволяют расследовать самые сложные дела, обеспечивать неотвратимость наказания и возмещать ущерб потерпевшим.
Лидер РФ выразил уверенность, что профессиональные принципы и верность долгу останутся главными ориентирами для российских следователей, и пожелал им успехов в службе.