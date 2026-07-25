Путин поздравил сотрудников органов следствия РФ с профессиональным праздником

25 июля 2026, 00:37

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ страны Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, который отмечается в стране 25 июля. Видеообращение главы государства выложили ночью на официальном сайте Кремля.





Путин поблагодарил следователей за высокий профессионализм, преданность Родине и закону. Он подчеркнул, что в работе сотрудникам следствия важно проявлять твёрдость, ответственность и решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждая идеалы правды и справедливости.





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«Традиции, которые закладывались в следственных органах более трёх веков назад, в эпоху петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности. Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России», — отметил Путин.