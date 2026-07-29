Сомнолог раскрыл неочевидный побочный эффект употребления бокала вина перед сном
Сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал, почему всего один бокал вина или пива перед сном сильно ухудшает качество ночного отдыха. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам эксперта, алкоголь перед сном усиливает храп. Это связано с тем, что спиртное расслабляет мышцы языка, мягкого неба и глотки. Мягкие ткани носоглотки вибрируют сильнее, что вызывает или усиливает храп.
Новиков также отметил, что алкоголь может ухудшать носовое дыхание. У некоторых людей после его употребления отекают слизистые оболочки, что затрудняет прохождение воздуха.
Кроме того, алкогольные напитки ухудшают качество сна: меняется соотношение его фаз, чаще происходят пробуждения, организм восстанавливается хуже. Всё это также может стать причиной храпа, добавил сомнолог.
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