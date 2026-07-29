Сомнолог раскрыл неочевидный побочный эффект употребления бокала вина перед сном

29 июля 2026, 08:53

Сомнолог Новиков: Употребление алкоголя перед сном усиливает храп и ухудшает сон

Фото: iStock/gorodenkoff

Сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал, почему всего один бокал вина или пива перед сном сильно ухудшает качество ночного отдыха. Об этом пишет «Лента.ру».