18 ноября 2026, 14:25

Фото: Istock/U. J. Alexander

Начальник управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмила Юсова сообщила, что полное каско покрывает повреждения автомобиля снегоуборочной техникой — при столкновении или попадании предмета из-под трактора либо снегоуборочной машины с водителем за рулём.





В беседе с Москвой 24 эксперт отметила, что ущерб от ручного снегоуборщика тоже признают страховым случаем по полному каско. Потерпевший обращается в ГИБДД или ОВД и передаёт в компанию пакет документов, включая справки о происшествии. При классическом каско и ДТП нужны документы из ГИБДД, при ПДТЛ — из ОВД.



По словам Юсовой, в «Росгосстрахе» такие случаи не относят к частым, но заявления клиенты подают каждую зиму. Чаще ущерб небольшой, иногда нужен серьёзный кузовной ремонт или замена остекления.

«Полис каско с полным покрытием позволит получить направление на ремонт или денежную выплату для устранения повреждений. Причём стоимость полиса зачастую меньше той суммы, которая может потребоваться для самостоятельного ремонта машины», — подчеркнула специалист.