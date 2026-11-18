Россиянам рассказали, можно ли вернуть деньги за доставку еды с волосом
Обнаружив посторонний предмет в доставленной еде, потребитель вправе требовать возврата денег — это предусмотрено Законом «О защите прав потребителей». Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат, владелец Юридического центра «ТЕРСКИХ» Виктор Терских.
По словам специалиста, наличие волоса в еде свидетельствует о нарушении гигиенических норм при приготовлении или упаковке заказа. Это является признаком товара ненадлежащего качества.
Согласно статье 18 Закона «О защите прав потребителей», покупатель имеет право потребовать замены блюда, снижения цены или возврата денег при обнаружении недостатков. Если из-за этой ситуации вы отказываетесь от всего заказа, можно также потребовать возврата стоимости доставки, так как она была частью заказа, который не выполнили должным образом, объясняет он.
Терских подчёркивает, что важно не только наличие волоса, но и способ подтверждения этого факта. Рекомендуется сделать фотографию блюда крупным планом, на которой должны быть видны волос, упаковка, наклейка с номером заказа, чек или экран приложения с информацией о ресторане. Также полезно снять короткое видео, не извлекая волос из блюда. Не следует выбрасывать контейнер и еду до тех пор, пока ресторан или сервис доставки не предоставит ответ, советует адвокат.
После этого необходимо незамедлительно обратиться в службу поддержки или через чат в приложении. Важно не ограничиваться фразой «в еде волос», а указать, что в конкретном блюде был обнаружен посторонний предмет, приложить фотографию и сформулировать требование — вернуть деньги за блюдо, за весь заказ или за заказ вместе с доставкой.
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