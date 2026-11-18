18 ноября 2026, 13:39

Адвокат Терских: волос в блюде — повод требовать возврат денег за доставку

Фото: iStock/thesomegirl

Обнаружив посторонний предмет в доставленной еде, потребитель вправе требовать возврата денег — это предусмотрено Законом «О защите прав потребителей». Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат, владелец Юридического центра «ТЕРСКИХ» Виктор Терских.