18 ноября 2026, 13:13

Депутат Свищев: за табачный дым из квартиры могут подать судебный иск

Фото: iStock/YKD

За курение на балконе собственной квартиры могут наказать. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.