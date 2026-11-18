В Госдуме рассказали об ответственности за курение на балконе
За курение на балконе собственной квартиры могут наказать. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
По его словам, если табачный дым проникает из квартиры или балкона к соседям, это уже не только ваше личное дело, но и нарушение их прав. Судебная практика всё чаще поддерживает некурящую сторону, и даже курение на личной территории может обернуться штрафом и компенсацией морального ущерба. Неприятный запах от табака — это не просто неудобство, а основание для судебного иска, предупредил Свищев.
Он подчеркнул, что федеральное законодательство не запрещает курить в собственной квартире или на балконе. Однако, согласно статье 42 Конституции РФ, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, пояснил депутат. Статья 17 Жилищного кодекса РФ требует от собственников жилья уважать права и интересы соседей, заключил Свищев.
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