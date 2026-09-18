Россиянам объяснили, когда могут урезать зарплату из-за удалёнки
Вице-президент «Ренессанс страхования» Виталий Рыбалкин заявил, что перевод сотрудника на дистанционный режим не может стать основанием для уменьшения заработка. При прежнем объёме обязанностей и нормах труда работник сохраняет право на оклад, премии, надбавки и прочие выплаты.
В беседе с RT Рыбалкин пояснил, что пересмотреть оплату труда можно лишь в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом. Для этого потребуется соглашение с сотрудником либо подтверждённые изменения в организации работы или технологиях.
Эксперт напомнил, что компания должна предоставить удалённому специалисту технику и средства для выполнения задач. Речь идёт о компьютере, телефоне, мониторе, программах, связи и инструментах защиты информации.
Если сотрудник по согласованию с руководством работает на личном или арендованном оборудовании, работодатель должен компенсировать его использование и связанные траты. Размер выплат, сроки и порядок возмещения следует закрепить в трудовом договоре, дополнительном соглашении, коллективном договоре или внутренних правилах компании.
При этом организация не обязана безоговорочно оплачивать весь домашний интернет или электроэнергию. Стороны вправе установить фиксированную компенсацию, определить рабочую долю расходов либо возмещать затраты на основании чеков и других документов.
Рыбалкин обратил внимание и на поездки дистанционных работников. Направление в другой населённый пункт от места удалённой работы оформляется как командировка: сотруднику возмещают дорогу, проживание, суточные и согласованные расходы. Вызов в офис в пределах того же города не получает статус командировки автоматически.
При отсутствии компенсации работнику стоит письменно зафиксировать перечень используемой техники и понесённые расходы, приложив подтверждающие документы. Если договориться с работодателем не удастся, сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию или суд.
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