Россиянам объяснили, когда могут урезать зарплату из-за удалёнки

18 сентября 2026, 10:43

Эксперт Рыбалкин: переход на удалёнку не даёт права снижать работнику зарплату

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Вице-президент «Ренессанс страхования» Виталий Рыбалкин заявил, что перевод сотрудника на дистанционный режим не может стать основанием для уменьшения заработка. При прежнем объёме обязанностей и нормах труда работник сохраняет право на оклад, премии, надбавки и прочие выплаты.