Россиянам объяснили, когда можно взять отгул по закону
Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал, в каких случаях сотрудник вправе получить дополнительный день отдыха. Основанием может стать работа в выходной или праздник, переработка, донорство крови либо нормы, закрепленные во внутренних документах компании.
В беседе с «РИА Новости» юрист пояснил, что при выходе на смену в нерабочий день работник может договориться с работодателем о дне отдыха вместо двойной оплаты. Такой же вариант возможен после сверхурочной работы, если стороны выбрали компенсацию временем, а не повышенным заработком.
Право на свободный день получают и доноры после сдачи крови. Отдельная гарантия действует для родителей и опекунов детей с инвалидностью: им положено до четырех дополнительных оплачиваемых выходных ежемесячно.
Южалин отметил, что Трудовой кодекс не содержит понятия «отгул». В повседневной речи им называют свободный день, связанный с переработкой или личными обстоятельствами сотрудника.
Если закон не дает права на отдых в конкретной ситуации, решение остается за руководителем. Юрист посоветовал в таком случае подать заявление на отпуск за свой счет.
Читайте также: