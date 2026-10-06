Россиянам объяснили, когда можно взять отгул по закону

06 октября 2026, 07:17

Юрист Южалин: работник может попросить отгул за работу в выходные или праздники

Фото: iStock/catalis

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал, в каких случаях сотрудник вправе получить дополнительный день отдыха. Основанием может стать работа в выходной или праздник, переработка, донорство крови либо нормы, закрепленные во внутренних документах компании.