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Россиянам объяснили, когда можно взять отгул по закону

Юрист Южалин: работник может попросить отгул за работу в выходные или праздники
Фото: iStock/catalis

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал, в каких случаях сотрудник вправе получить дополнительный день отдыха. Основанием может стать работа в выходной или праздник, переработка, донорство крови либо нормы, закрепленные во внутренних документах компании.



В беседе с «РИА Новости» юрист пояснил, что при выходе на смену в нерабочий день работник может договориться с работодателем о дне отдыха вместо двойной оплаты. Такой же вариант возможен после сверхурочной работы, если стороны выбрали компенсацию временем, а не повышенным заработком.

Право на свободный день получают и доноры после сдачи крови. Отдельная гарантия действует для родителей и опекунов детей с инвалидностью: им положено до четырех дополнительных оплачиваемых выходных ежемесячно.

Южалин отметил, что Трудовой кодекс не содержит понятия «отгул». В повседневной речи им называют свободный день, связанный с переработкой или личными обстоятельствами сотрудника.

Если закон не дает права на отдых в конкретной ситуации, решение остается за руководителем. Юрист посоветовал в таком случае подать заявление на отпуск за свой счет.

Дарья Осипова

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