Туристка с ребёнком, пропавшая в Карачаево-Черкесии, вышла на связь со спасателями

06 октября 2026, 01:23

Фото: iStock/Marina Denisenko

Женщина и ребёнок, которых ищут в горах Карачаево-Черкесии, вышли на связь со спасателями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по республике.