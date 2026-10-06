Туристка с ребёнком, пропавшая в Карачаево-Черкесии, вышла на связь со спасателями
Женщина и ребёнок, которых ищут в горах Карачаево-Черкесии, вышли на связь со спасателями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по республике.
Вчера вечером стало известно, что два человека пропали без вести во время прогулки в Архызе. Женщина и ребёнок сбились с тропы, когда проходили по туристическому маршруту в Зеленчукском районе. Самостоятельно вернуться обратно они не сумели.
Сейчас заблудившиеся граждане находятся на подходе к Софийским озерам и активно поддерживают связь со специалистами, которые выполняют поисково-спасательную операцию и пытаются добраться до туристов. Уточняется, что свой маршрут в подразделениях МЧС России те не регистрировали.
Ранее «Радио 1» передавало, что причиной убийства Елены Церетели и её дочери в Москве стал конфликт из-за покупки дорогой машины. Подробности читайте здесь.
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