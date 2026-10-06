В РФ появится новый механизм защиты дохода по пенсионным накоплениям
С 1 января 2027 года в России заработает механизм, который позволит сохранять инвестиционный доход по пенсионным накоплениям даже при возврате работодателем переплаченных взносов из Социального фонда. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова пояснила в беседе с агентством, что нововведение распространяется на взносы, формирующие накопительную пенсию. Оно защитит доход как по добровольным отчислениям компаний в пользу сотрудников, так и по обязательным платежам, которые поступали на счета граждан до 2013 года.
Если работодатель вернёт излишне уплаченные средства, накопленный доход останется на счёте застрахованного лица. Социальный фонд компенсирует его из своего резерва по обязательному пенсионному страхованию. Размер выплаты определят по формуле, учитывающей сумму возврата, срок нахождения денег в обороте и среднюю процентную ставку резерва.
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