В РФ появится новый механизм защиты дохода по пенсионным накоплениям

06 октября 2026, 03:44

РИА Новости: Россияне с 2027 года смогут сохранять накопленный инвестиционный доход

Фото: iStock/Inside Creative House

С 1 января 2027 года в России заработает механизм, который позволит сохранять инвестиционный доход по пенсионным накоплениям даже при возврате работодателем переплаченных взносов из Социального фонда. Об этом пишет РИА Новости.