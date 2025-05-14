Россиянам объяснили, когда нужна новая регистрация при переезде

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Россиянам необязательно регистрироваться по новому адресу, если они переезжают в пределах региона, где уже зарегистрированы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД России.
По данным ведомства, если гражданин РФ переезжает в другой регион на срок более 90 дней, то ему необходимо оформить временную регистрацию.
В министерстве добавили, что при приобретении недвижимости, где россиянин не собирается жить, прописка не требуется. Но, если есть планы на постоянное проживание, то регистрация необходима.
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Екатерина Коршунова