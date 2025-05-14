В Госдуме предупредили, какой штраф ждет граждан за курение на общих подъездных балконах

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Курение на общих балконах многоквартирных домов может привести к штрафу от 500 до 1,5 тыс. рублей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), сообщает ТАСС.
Он напомнил, что действующий закон запрещает курение в лифтах, подъездах и других общественных зонах, однако многие жители ошибочно считают балконы исключением, устанавливая там пепельницы.
Дополнительно нарушителям грозит штраф до 500 рублей по статье 6.3 КоАП РФ.
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«Неочевидное место (где курить запрещено) — общие подъездные балконы. На них часто ставят пепельницы, курят на постоянной основе, думая, что это "не подъезд"», — отметил политик.Колунов подчеркнул, что даже курение в квартире, если дым проникает к соседям, является нарушением. В таких случаях пострадавшие вправе обращаться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию, а при отсутствии реакции — требовать компенсацию через суд.
Дополнительно нарушителям грозит штраф до 500 рублей по статье 6.3 КоАП РФ.
«Это распространяется и на кальяны», — обозначил депутат.Читайте также:
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Мария Моисеева