Россиянам назвали даты летних каникул

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Летние каникулы для российских школьников в 2025 году начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ, передает РИА Новости.
«Федеральный календарный учебный график утвержден в составе единых федеральных программ», — говорится в сообщении.Для учащихся 1–8-х и 10-х классов установлена минимальная продолжительность отдыха — 8 недель, что соответствует федеральным образовательным стандартам. Учебный год, как и прежде, стартует 1 сентября, а его окончание определяется каждой школой индивидуально.
«Для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации», — передает РИА Новости.В конце апреля «Радио 1» сообщало, что жителей Подмосковья поторопили с выбором летнего лагеря для детей. Летняя оздоровительная кампания стартует в конце мая, уже начинается активная подготовка к ней.
Родителям стоит позаботиться о путёвках в лагерь заранее. Уточняется, что в Московской области в летние каникулы откроют более 120 детских лагерей.
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