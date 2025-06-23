Дачникам рассказали, как избавиться от гнезд ос и шершней на участке

23 июня 2025, 18:28

Энтомолог Каширский: Избавляться от гнезд ос на дачных участках надо ночью

Фото: iStock/stoickt

Избавляться от гнезд ос и шершней на дачных участках стоит в ночное время. Об этом рассказал энтомолог Александр Каширский.







«Снимать осиные гнезда лучше в темное время суток, когда все особи собираются в них на ночевку. Иначе может получиться так, что некоторые из них вернутся и обнаружат, что дома нет. В таком случае осы становятся злыми, начинают нападать, жалить», — рассказал Каширский в беседе с «Москвой 24».

«Кроме того, на немытых плодах могут быть экскременты птиц и остатки пестицидов и органических удобрений, которыми обрабатываются плоды во время роста и созревания. Плоды надо мыть проточной холодной или чуть тёплой водой через дуршлаг или в миске», — пояснил биолог.