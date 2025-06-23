Дачникам рассказали, как избавиться от гнезд ос и шершней на участке
Энтомолог Каширский: Избавляться от гнезд ос на дачных участках надо ночью
Избавляться от гнезд ос и шершней на дачных участках стоит в ночное время. Об этом рассказал энтомолог Александр Каширский.
«Снимать осиные гнезда лучше в темное время суток, когда все особи собираются в них на ночевку. Иначе может получиться так, что некоторые из них вернутся и обнаружат, что дома нет. В таком случае осы становятся злыми, начинают нападать, жалить», — рассказал Каширский в беседе с «Москвой 24».
По его словам, осиное гнездо нужно снять после распыления дихлофоса и сжечь. Он добавил, что шершни делают гнезда, которые выглядят как шар или в какой-то дырке. Дихлофос стоит распылять в то отверстие, из которого вылетают насекомые. Делать это необходимо ночью.
Каширский отметил, что совместное существование насекомых и людей вполне возможно, а избавляться от их гнезд в случае, если в семье есть дети.
В свою очередь доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов рассказал в беседе с RT, что плоды с куста или грядки перед употреблением обязательно нужно мыть. На ягодах, фруктах и овощах могут быть насекомые или микробы.
«Кроме того, на немытых плодах могут быть экскременты птиц и остатки пестицидов и органических удобрений, которыми обрабатываются плоды во время роста и созревания. Плоды надо мыть проточной холодной или чуть тёплой водой через дуршлаг или в миске», — пояснил биолог.
При этом малину и ежевику стоит замочить на пять минут в подсоленной воде, чтобы избавить ягоды от червей.