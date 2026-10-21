Россиянам объяснили, когда водителям стоит менять масло перед морозами
Менять моторное масло перед каждой зимой необязательно, если автомобиль обслуживали по регламенту и после замены машина прошла небольшой путь. Однако при пробеге 6–8 тысяч километров или частых поездках по городским пробкам смазку лучше обновить до наступления морозов. Об этом URA.RU рассказал эксперт бренда смазочных материалов NGN Владимир Мешков.
По словам специалиста, современные моторные масла рассчитаны на использование в разные сезоны. Поэтому покупать отдельный «зимний» состав не нужно, если масло правильно подобрано для автомобиля. Например, после замены в августе или сентябре и пробега в несколько тысяч километров его можно оставить до следующего планового обслуживания.
При интенсивной эксплуатации масло быстрее окисляется, теряет моющие и защитные свойства, а на морозе сильнее густеет. Для холодного климата Мешков рекомендует полностью синтетические составы: они сохраняют текучесть при низких температурах и помогают избежать сухого трения деталей при запуске двигателя.
В то же время руководитель Центра «Автомобилист» Максим Едрышов считает, что исправному современному автомобилю обычно достаточно регулярного технического обслуживания по рекомендациям производителя. Обязательная сезонная замена всех технических жидкостей не требуется. Перед зимой специалист советует проверить их состояние и работу отопителя. Отдельное внимание нужно уделить аккумулятору: изношенная батарея может не обеспечить запуск двигателя в мороз.
Проверить состояние масла водитель может самостоятельно. Для этого нужно достать щуп на остывшем двигателе и капнуть смазкой на чистую белую салфетку. По словам Мешкова, если масло стало полностью чёрным, потеряло прозрачность или приобрело резкий запах бензина либо гари, его ресурс может быть исчерпан и стоит обратиться в сервис.
Особенно тяжело масло переносит короткие поездки, во время которых двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры. В картере скапливается конденсат, а смешиваясь с отработанной смазкой, влага образует густую массу. Она может забить сетку маслоприёмника и нарушить подачу масла к деталям двигателя.
При недостаточной смазке в мороз могут пострадать вкладыши коленчатого вала и турбокомпрессор. Эксперт предупреждает, что при холодном запуске турбина особенно уязвима, если масло не поступает к ней своевременно.
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