Россиянам объяснили, когда водителям стоит менять масло перед морозами

21 октября 2026, 15:40

Старое моторное масло зимой может вывести двигатель из строя

Фото: istockphoto / DuxX

Менять моторное масло перед каждой зимой необязательно, если автомобиль обслуживали по регламенту и после замены машина прошла небольшой путь. Однако при пробеге 6–8 тысяч километров или частых поездках по городским пробкам смазку лучше обновить до наступления морозов. Об этом URA.RU рассказал эксперт бренда смазочных материалов NGN Владимир Мешков.