Россиянам объяснили, когда за громкую музыку в машине могут оштрафовать
Заслуженный юрист России Иван Соловьев разъяснил, когда прослушивание музыки в машине влечет административную ответственность. По его словам, Верховный суд РФ ранее указывал, что в таких случаях речь идет не о превышении санитарных норм шума, а именно о нарушении общественного порядка.
Ключевым фактором является время суток, пояснил эксперт в беседе с «Татар-информом». Действие региональных законов о тишине распространяется и на автомобилистов.
В большинстве субъектов РФ запрет на шум действует в ночное время — как правило, с 23:00 до 07:00 или 08:00. Во многих регионах также предусматриввается «тихий час» днем (чаще с 13:00 до 15:00), предназначенный для отдыха, в том числе детского.
Юрист подчеркнул, что для определения конкретной меры ответственности необходимо обращаться к региональному законодательству. Например, в Татарстане действует закон о тишине, запрещающий шуметь в будние дни с 22:00 до 06:00, а по выходным — с 22:00 до 09:00.
Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
Читайте также: