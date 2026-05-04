Россиянам объяснили, когда за громкую музыку в машине могут оштрафовать

04 мая 2026, 17:55

Юрист Соловьев: обычно запрет на шум действует с 23 вечера до семи-восьми утра

Заслуженный юрист России Иван Соловьев разъяснил, когда прослушивание музыки в машине влечет административную ответственность. По его словам, Верховный суд РФ ранее указывал, что в таких случаях речь идет не о превышении санитарных норм шума, а именно о нарушении общественного порядка.