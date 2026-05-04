Юрист рассказал, может ли таксист высадить пассажира в пути

04 мая 2026, 06:13

Юрист Тарановский: таксист не имеет права высаживать пассажира в пути

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Водитель такси не имеет права высаживать пассажира до прибытия в пункт назначения, даже если клиент высказал какие‑либо замечания. Об этом РИА Новости рассказал правозащитник Никита Тарновский.





Эксперт подчеркнул, что с момента заключения договора перевозки на водителе лежит обязанность доставить клиента в пункт назначения. По словам Тарновского, особенно серьезным нарушением считается высадка пассажира на проезжей части в месте, которое для этого не предназначено.



«Это прямое нарушение ПДД (статья 12.19 КоАП РФ), которое создает аварийную ситуацию. Это злоупотребление правом со стороны водителя», — заявил юрист.