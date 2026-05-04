Юрист рассказал, может ли таксист высадить пассажира в пути

Юрист Тарановский: таксист не имеет права высаживать пассажира в пути
Водитель такси не имеет права высаживать пассажира до прибытия в пункт назначения, даже если клиент высказал какие‑либо замечания. Об этом РИА Новости рассказал правозащитник Никита Тарновский.
Эксперт подчеркнул, что с момента заключения договора перевозки на водителе лежит обязанность доставить клиента в пункт назначения. По словам Тарновского, особенно серьезным нарушением считается высадка пассажира на проезжей части в месте, которое для этого не предназначено.
«Это прямое нарушение ПДД (статья 12.19 КоАП РФ), которое создает аварийную ситуацию. Это злоупотребление правом со стороны водителя», — заявил юрист.Чтобы грамотно зафиксировать произошедший инцидент, юрист рекомендует сделать скриншот геолокации с помощью картографического сервиса, сфотографировать место высадки и автомобиль с хорошо различимым государственным номером и запечатлеть текущие погодные условия. Кроме того, чек за новую поездку станет документальным подтверждением понесенных убытков, пояснил Тарновский.