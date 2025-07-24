Россиянам объяснили, кого коснется перерасчет страховых пенсий с 1 августа

24 июля 2025, 17:57

Депутат Говырин: перерасчет пенсий с 1 августа произойдет автоматически

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров произойдет автоматически. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





Напомним, Соцфонд России перерасчитает страховые пенсии с 1 августа. Сумма будет зависеть от личного коэффициента.





«Самое важное: все произойдёт автоматически, обращаться в СФР или подавать заявление не требуется. Эта индексация касается исключительно тех, кто официально трудился и за кого в прошлом году производились обязательные отчисления в пенсионную систему», — объяснил Говырин в беседе с RT.