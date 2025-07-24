Россиянам объяснили, кого коснется перерасчет страховых пенсий с 1 августа
Депутат Говырин: перерасчет пенсий с 1 августа произойдет автоматически
Перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров произойдет автоматически. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Напомним, Соцфонд России перерасчитает страховые пенсии с 1 августа. Сумма будет зависеть от личного коэффициента.
«Самое важное: все произойдёт автоматически, обращаться в СФР или подавать заявление не требуется. Эта индексация касается исключительно тех, кто официально трудился и за кого в прошлом году производились обязательные отчисления в пенсионную систему», — объяснил Говырин в беседе с RT.
По его словам, будет рассчитано число пенсионных баллов, которые и преобразуются в прибавку.
Депутат добавил, что по завершении трудовой деятельности пенсионеру восстановят все повышения, которые применялись к пенсиям неработающих за время его работы.
По данным «Москвы 24», россияне могут получить не более трех пенсионных коэффициента.
Издание отмечает, что россиянам, достигшим в июле 80 лет, будет начислена фиксированная выплата к страховой пенсии в двойном размере (17 815 рублей). Также перерасчет проведут в случае получения I группы инвалидности (8 907 рублей).
Всего в столичном регионе проиндексированные пенсии получат 1,3 миллиона жителей, которые официально работали в 2024 году.