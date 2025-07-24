Актер Пашутин похвастался пенсией в 120 тысяч

24 июля 2025, 06:16

Народный артист РФ получает 118 900 ₽ за счёт базовой пенсии, столичных и президентских надбавок

Фото: iStock/Denis Vostrikov

82-летний актер Александр Пашутин объяснил высокую пенсию в 118 900 рублей ежемесячно многолетней официальной работой в театре, московскими доплатами и президентской надбавкой, что в 5 раз превышает среднюю пенсию по России (23 448 ₽).





Один из самых востребованных актеров совесткого периода народный артист РФ Александр Пашутин детально рассказал из чего складывается его пенсия. Базовая часть выплат идет за 55 лет в театрах (Гоголя, Ермоловой, Моссовета) с официальными отчислениями. Кроме того, у актера есть московская доплата для народных артистов и ежегодная президентская премия (120 000 ₽), разделённая по месяцам.

Актер подчеркнул разницу с артистами кино:

Саша (Александр Панкратов-Чёрный), как и Рая Рязанова, в театре никогда не работал. Смотри, вот они снимаются в кино три месяца. Получают деньги. Что-то с них снимают. Потом они сидят и полгода ждут, когда им позвонит следующий режиссер и позовет в кино. Понимаешь? А я-то каждый месяц в театре работал.

Помню, когда только оформлял пенсию, меня спросили: «Вы как будете пенсию получать, по кино или по театру?» Я им говорю: «Ребят, я в театре работал 50 с лишним лет. И столько же в кино. Так вы суммируйте это». «Нет, — отвечают, — либо по кино, либо по театру получаете».