Россиянам объяснили, кого оштрафуют за работу на дому

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Вести бизнес в жилой квартире разрешено при условии соблюдения прав соседей и государственных норм. Однако если «домашний бизнес» нарушает законные интересы других жильцов, то за него полагается штраф, пояснила агентству «Прайм» адвокат Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина.
Размещение офисов, производств, складов, медицинских учреждений, точек общепита или гостиниц в жилых помещениях запрещено. Причина проста: жильё часто не соответствует санитарным и техническим требованиям для планируемых видов деятельности.
Например, открытие мини-пекарни, салона красоты или частного детского сада потребует перепланировки, которая в большинстве случаев незаконна.
Нарушителям грозит штраф, в том числе и за самовольную перепланировку помещения: для граждан — от 1 до 1,5 тыс. рублей, для предпринимателей — до 3 тыс. рублей.
Костина добавила, что безопасными вариантами остаются консультации, надомный пошив и образовательные услуги, не связанные с изменением назначения помещения. «Правильную» обстановку для такого бизнеса создать намного проще.
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Например, открытие мини-пекарни, салона красоты или частного детского сада потребует перепланировки, которая в большинстве случаев незаконна.
Нарушителям грозит штраф, в том числе и за самовольную перепланировку помещения: для граждан — от 1 до 1,5 тыс. рублей, для предпринимателей — до 3 тыс. рублей.
Костина добавила, что безопасными вариантами остаются консультации, надомный пошив и образовательные услуги, не связанные с изменением назначения помещения. «Правильную» обстановку для такого бизнеса создать намного проще.
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Мария Моисеева