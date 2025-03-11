«От нервов отказало зрение»: Вдова Баталова рассказала, как живет после смерти артиста Алексея

Гитана Леонтенко (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Гитана Баталова, вдова легендарного Алексея Баталова, ослепла от стресса, вызванного махинациями юриста Михаила Цивина и актрисы Натальи Дрожжиной по добыче наследства и средств семьи актера. В этом году ей исполняется 90 лет, и на старости лет Баталова пережила тяжелое время, борясь против потери имущества. Последними новостями о своей жизни Гитана поделилась в разговоре с aif.ru.
Гитана Аркадьевна рассказала, что живет в московской квартире в центре, но здоровье подвело — из-за нервов пропало зрение.
Стресс вдове принесли Цивин и Дрожжина, пара, что годами обхаживала пожилых звезд. Они втерлись в доверие к семье Баталова, утверждая, что Алексей просил их заботиться о жене и дочери. После его смерти в 2019 году начались суды — Цивин сдавал квартиру в Самотечном переулке, забирая деньги за чужую собственность, и пытался присвоить дом в Переделкине.
Гитана опровергла их слова о «честности» и подтвердила обман с попыткой забрать недвижимость, а следствие доказало подделку ее подписи в некоторых документах.
Разбирательства тянулись пять лет. В мае 2023 года суд приговорил Цивина к пяти годам тюрьмы, нотариуса Бублия, причастного к афере, — к такому же сроку, а Дрожжину — к четырем годам условно. Дом в Переделкине вернули дочке Алексея Баталова Марии, но Гитана до сих пор ощущает последствия обмана.
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«Плохо со здоровьем. У меня от нервов отказало зрение. Вы представляете, я такая здоровая, а ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть», — призналась Гитана.Однако в помощи она не нуждается и даже готова сама поддерживать других, хваля силу русских женщин.
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Стресс вдове принесли Цивин и Дрожжина, пара, что годами обхаживала пожилых звезд. Они втерлись в доверие к семье Баталова, утверждая, что Алексей просил их заботиться о жене и дочери. После его смерти в 2019 году начались суды — Цивин сдавал квартиру в Самотечном переулке, забирая деньги за чужую собственность, и пытался присвоить дом в Переделкине.
Гитана опровергла их слова о «честности» и подтвердила обман с попыткой забрать недвижимость, а следствие доказало подделку ее подписи в некоторых документах.
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Разбирательства тянулись пять лет. В мае 2023 года суд приговорил Цивина к пяти годам тюрьмы, нотариуса Бублия, причастного к афере, — к такому же сроку, а Дрожжину — к четырем годам условно. Дом в Переделкине вернули дочке Алексея Баталова Марии, но Гитана до сих пор ощущает последствия обмана.
«Как дочка Маша? Она написала книгу, у неё также всё хорошо. Ей помогает сиделка, которую мы наняли», — добавила вдова Алексея Баталова, отвечая на вопрос о своей дочке с ДЦП.Марии уже 57 лет, печальный диагноз ей был поставлен при рождении. Несмотря на то, что она была вынуждена провести всю жизнь в инвалидном кресле, та старательно искала свое место в жизни. Выучившись на сценариста, она стала писательницей — отец Алексей очень любил дочку, называя ее своей отрадой.
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Мария Моисеева