Названы самые популярные у россиян продукты
Глава АКОРТ Богданов: россияне чаще всего покупают мясо, овощи и молочку
Базовая потребительская корзина россиян за последнее время практически не изменилась. Об этом рассказал глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
По его словам, которые передает РИА Новости, самыми востребованными продуктами у граждан остаются мясо, рыба, овощи, бакалея, молочная продукция и кондитерские изделия.
«Базовая структура потребительской корзины стабильна», — отметил собеседник агентства.При этом в некоторых категориях спрос смещается в сторону полуфабрикатов. Наиболее это заметно на примере рыбы: покупатели все чаще выбирают филе, стейки и полуфабрикаты вместо целой тушки, которая требует разделки и длительного приготовления.
По наблюдениям экспертов, такая тенденция связана со стремительным подорожанием рыбы: полуфабрикаты нередко стоят дешевле целой тушки. Кроме того, приготовить их можно гораздо быстрее.
Ранее врач-терапевт ОН КЛИНИК Мария Паина перечислила самые полезные продукты для иммунитета.