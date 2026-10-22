Названы самые популярные у россиян продукты

22 октября 2026, 09:08

Глава АКОРТ Богданов: россияне чаще всего покупают мясо, овощи и молочку

Фото: iStock/Minerva Studio

Базовая потребительская корзина россиян за последнее время практически не изменилась. Об этом рассказал глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.





По его словам, которые передает РИА Новости, самыми востребованными продуктами у граждан остаются мясо, рыба, овощи, бакалея, молочная продукция и кондитерские изделия.

«Базовая структура потребительской корзины стабильна», — отметил собеседник агентства.