Эндокринолог назвала четыре ключевых показателя здоровья после 40 лет
Врач-эндокринолог Антонина Ходашинская рассказала, какие показатели стоит регулярно контролировать после 40 лет. В этом возрасте нарушения обмена веществ нередко развиваются без заметных признаков и долго не влияют на самочувствие.
В беседе с «Известиями» специалист пояснила, что оценка метаболического здоровья включает уровень глюкозы и липидов, артериальное давление и окружность талии. На риски влияют рацион, физическая нагрузка, качество сна, стресс и наследственность.
Первым важным параметром врач назвала глюкозу. Она служит источником энергии для организма, а инсулин помогает клеткам ее усваивать. Снижение чувствительности тканей к гормону способно привести к предиабету. На ранней стадии человек часто не замечает изменений, поэтому необходимость обследований стоит обсудить с врачом.
Второй ориентир — липидный профиль. Он отражает особенности жирового обмена и помогает оценить вероятность болезней сердца и сосудов. Высокий уровень «плохого» холестерина ЛПНП связан с формированием атеросклеротических бляшек. Избыток триглицеридов иногда указывает на инсулинорезистентность.
Регулярного контроля требует и давление. Его повышение зачастую не вызывает дискомфорта, однако увеличивает угрозу сердечно-сосудистых заболеваний. Полагаться лишь на самочувствие в такой ситуации нельзя.
Еще одним значимым критерием служит объем талии. Весы не показывают соотношение мышечной и жировой массы. При малоподвижном образе жизни мышцы могут уменьшаться, а жир — накапливаться при прежнем весе. Жировая ткань в области живота связана с ухудшением чувствительности к инсулину, ростом сахара и изменением липидных показателей.
Ходашинская посоветовала сочетать аэробные нагрузки с силовыми упражнениями, поскольку мышцы активно расходуют глюкозу. В рационе полезно увеличить долю белка и клетчатки, сократить добавленный сахар, сладкие напитки, соль, насыщенные жиры и продукты глубокой переработки.
По словам эндокринолога, поддерживать обмен веществ помогают полноценный сон и снижение уровня стресса. При отклонениях в анализах не следует ограничиваться изменением питания: причину нарушений и схему лечения должен определить врач.
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