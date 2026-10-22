Эндокринолог назвала четыре ключевых показателя здоровья после 40 лет

22 октября 2026, 09:22

Эндокринолог Ходашинская: после 40 важно контролировать глюкозу и липиды

Фото: iStock/sasirin pamai

Врач-эндокринолог Антонина Ходашинская рассказала, какие показатели стоит регулярно контролировать после 40 лет. В этом возрасте нарушения обмена веществ нередко развиваются без заметных признаков и долго не влияют на самочувствие.