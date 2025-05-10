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Россиянам объяснили, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт

Депутат Якубовский: Герои РФ и СССР освобождены от уплаты взносов за капремонт
Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Граждане России в возрасте 80 лет и старше, а также Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей полностью освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Льгота распространяется на тех, кто проживает один или с неработающими пенсионерами либо инвалидами I и II групп.

Парламентарий уточнил, что 50% компенсация предусмотрена для граждан 70–79 лет, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ветеранов ВОВ, участников боевых действий и пострадавших от радиационных катастроф (например, при аварии на Чернобыльской АЭС или ПО «Маяк»).

Льготы оформляются через МФЦ, соцзащиту или портал «Госуслуги» и действуют только на одно жильё, где заявитель зарегистрирован постоянно. В отдельных регионах список льготников расширен — например, для многодетных семей или участников СВО.

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#рф
Выяснился средний размер социальной пенсии в России
СФР: Средний размер социальной пенсии в РФ составляет 13,5 тысячи рублей
10 мая 2025, 05:29

Фото: iStock/sommart

Средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил 13 511,94 рубля в месяц. Эти данные предоставил Социальный фонд России (СФР), о чём сообщает РИА Новости.
Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы выплаты достигают 20 153,9 рубля.

В СФР отметили, что повышенные выплаты для уязвимых категорий, таких как дети-инвалиды, направлены на обеспечение их базовых потребностей. Социальные пенсии остаются ключевым инструментом поддержки граждан, не имеющих страхового стажа.

Ранее сообщалось, что россиянам также объявили средний размер пенсии в стране.

9 мая напомнили, что в России полноценно заработал сайт реестра повесток. До этого он работал в тестовом режиме только в трёх регионах. На сайте можно войти в личный кабинет, проверить наличие повесток и заказать выписку.

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Одна из самых известных свидетельниц холокоста ушла из жизни на 104-м году в День Победы
NTV: пережившая холокост немка Марго Фридлендер умерла 9 мая в возрасте 103 лет
10 мая 2025, 03:04

Фото: iStock/iZhenya

Почётная гражданка Берлина и одна из самых известных свидетельниц Холокоста Марго Фридлендер скончалась в возрасте 103 лет. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на основанный ею благотворительный фонд.
Фридлендер, пережившая гибель всей семьи в нацистских концлагерях, посвятила жизнь сохранению памяти о жертвах трагедии. Родившись в Берлине в 1921 году, она эмигрировала в США после войны, но вернулась в Германию в 2010-м, чтобы активно заниматься просветительской деятельностью. На тот момент Фридлендер было уже 88 лет — Марго решила отправиться на родину вскоре после смерти мужа.

«Фонд Марго Фридлендер в Берлине сообщил, что она умерла в возрасте 103 лет. В эту пятницу Фридлендер должны были вручить Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Однако по ее просьбе прием был отменен и перенесен», — передал телеканал.
Её автобиография стала важным документом эпохи, а сама Фридлендер оставалась символом борьбы с историческим забвением до последних дней.

Ранее сообщалось, что актер Павел Дервянко на майские праздники поехал в родной Таганрог, который расположен в Ростовской области. 9 мая артист вместе с мамой и братом пришел на местное кладбище. Родственники хотели посетить могилу дедушки актера — Павел Макарович Деревянко был участником Великой Отечественной войны.

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Жители Вены на День Победы включили в центре города песню на стихи Марии Захаровой

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Жители Вены на День Победы включили в центре города песню на стихи Марии Захаровой
10 мая 2025, 00:00

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

В центре Вены участники мероприятий, посвящённых Дню Победы, включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Как передает РИА Новости, об этом сообщила сама Захарова в своём Telegram-канале, прикрепив к публикации видео с места события.
Композиция звучит среди людей с советскими флагами и портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

«Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении (российской певицы) Елены Север», — пояснила Захарова.


В этом году отмечается 80-летие Победы, в связи с чем в Москву прибыли лидеры ряда государств, в том числе из КНР, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана и других. Торжественные мероприятия стали поводом для международного диалога и сохранения исторической памяти.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Кремле поблагодарил коллегу на арабском языке за поздравления с юбилеем Победы.

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Новый папа Римский раскрыл, почему выбрал себе имя Лев XIV
La Repubblica: понтифик Лев XIV объяснил выбор своего имени эпохой революции
09 мая 2025, 21:37

Фото: iStock/ uzhursky

Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который стал 267-м папой Римским, объяснил выбор своего папского имени (Лев XIV). Он заявил, что мир существует в эпоху новой революции, как во времена предшественника Льва XIII, сообщила газета La Repubblica со ссылкой на сербского кардинала, архиепископа Белграда Ласло Немета.
Отмечалось, что после окончания ужина кардиналов с новым папой после конклава Лев XIV отметил, что желает уделять особое внимание вопросам социального порядка в современном мире, в котором происходит цифровая революция.

«Мне выпала честь сидеть с ним за одним столом, и мы спросили о выборе имени. Это очень интересно. Он сказал, что мы живем во времена новой революции», — поделился кардинал Ласло Немет.

Кардинал уточнил, что во времена Льва XIII, который был папой на рубеже XIX и ХХ веков, случилась индустриальная революция.

Ласло рассказал, что в настоящее время, как и тогда, существует весомая проблема с рабочими местами. Новые технологии способствуют уменьшению необходимости в живых людях, добавил священник.

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Режиссер Оливер Стоун посетил парад Победы в Москве
09 мая 2025, 18:56

Оливер Стоун (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Американский режиссер и сценарист Оливер Стоун присутствовал на параде на Красной площади, который был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщило агентство РИА Новости.
Режиссер наблюдал за происходящим с одной из трибун. Возле Оливера Стоуна в числе гостей были мэр столицы Сергей Собянин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощники российского лидера Николай Патрушев и Алексей Дюмин, а еще спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

7 мая американский режиссёр Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино», где ему провели экскурсию. Как отмечало агентство ТАСС, режиссёра встретил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Стоуну показали павильоны с современным оборудованием, в том числе площадку для инноваций в сфере кино и анимации.

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