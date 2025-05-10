Россиянам объяснили, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт

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Граждане России в возрасте 80 лет и старше, а также Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей полностью освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Льгота распространяется на тех, кто проживает один или с неработающими пенсионерами либо инвалидами I и II групп.
Парламентарий уточнил, что 50% компенсация предусмотрена для граждан 70–79 лет, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ветеранов ВОВ, участников боевых действий и пострадавших от радиационных катастроф (например, при аварии на Чернобыльской АЭС или ПО «Маяк»).
Льготы оформляются через МФЦ, соцзащиту или портал «Госуслуги» и действуют только на одно жильё, где заявитель зарегистрирован постоянно. В отдельных регионах список льготников расширен — например, для многодетных семей или участников СВО.
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Парламентарий уточнил, что 50% компенсация предусмотрена для граждан 70–79 лет, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ветеранов ВОВ, участников боевых действий и пострадавших от радиационных катастроф (например, при аварии на Чернобыльской АЭС или ПО «Маяк»).
Льготы оформляются через МФЦ, соцзащиту или портал «Госуслуги» и действуют только на одно жильё, где заявитель зарегистрирован постоянно. В отдельных регионах список льготников расширен — например, для многодетных семей или участников СВО.
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Мария Моисеева