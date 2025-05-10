Россиянам объяснили, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт

Граждане России в возрасте 80 лет и старше, а также Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей полностью освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.