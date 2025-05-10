SHOT: пьяный мужчина сбил человека насмерть и порезал пятерых людей на Сахалине

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В городе Корсакове на Сахалине пьяный мужчина устроил кровавую бойню, сбив машиной одного человека и ранив ножом пятерых. По информации Telegram-канала SHOT, который выложил видео с места трагедии, инцидент произошёл на улице Окружной возле магазина «Пивной рай».
22-летний мужчина схватил холодное оружие и начал им размахивать. Находясь в неадекватном состоянии, он сначала нанёс ранения окружающим, затем бросил в одного из наблюдателей мусорку и залез в машину. Буйный гражданин осуществил наезд на прохожего, выскочил наружу и начал угрожать свидетелям происшествия ножом.
Сообщается, что одна девушка пыталась его остановить и молила сдвинуть авто с пострадавшего. Безуспешно. После нападения злоумышленник попытался скрыться, оставив автомобиль на теле жертвы, но вскоре был задержан полицией. Местная прокуратура взяла дело об убийстве на особый контроль. Предварительно, мужчина мог быть не пьян, а находиться вместо этого под эффектами запрещенных веществ.
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Сообщается, что одна девушка пыталась его остановить и молила сдвинуть авто с пострадавшего. Безуспешно. После нападения злоумышленник попытался скрыться, оставив автомобиль на теле жертвы, но вскоре был задержан полицией. Местная прокуратура взяла дело об убийстве на особый контроль. Предварительно, мужчина мог быть не пьян, а находиться вместо этого под эффектами запрещенных веществ.
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Мария Моисеева