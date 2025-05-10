«Поклон всем, кто дал нам возможность жить»: Звёзды выложили архивные фото своих героев войны в честь 9 мая

В День Победы российские звезды шоу-бизнеса поделились архивными фотографиями своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, чтобы почтить их подвиг. От Баскова до Алсу и Павла Деревянко, знаменитости рассказали трогательные истории о героях, поделились старыми кадрами и поздравили Россию с 9 мая и юбилеем Победы.