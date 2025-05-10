«Поклон всем, кто дал нам возможность жить»: Звёзды выложили архивные фото своих героев войны в честь 9 мая

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)
В День Победы российские звезды шоу-бизнеса поделились архивными фотографиями своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, чтобы почтить их подвиг. От Баскова до Алсу и Павла Деревянко, знаменитости рассказали трогательные истории о героях, поделились старыми кадрами и поздравили Россию с 9 мая и юбилеем Победы.
Как Деревянко и Крид почтили предков?9 мая 2025 года мир отметил 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и российские знаменитости не остались в стороне. Павел Деревянко вместе с мамой и братом посетил могилу деда в Таганроге. Когда начались боевые действия, ему было 27 лет.
Артист признался, что никогда не видел предка в лицо — а ведь именно в честь него получил имя «Павел». В личном блоге Павел Деревянко-младший опубликовал кадры прогулки и показал место захоронения родственника.
Павел Деревянко у могилы деда (Фото: кадр видео Instagram* @pablo_derevyanko)
Егор Крид признался, что его родня трудилась в тылу. Прикладывали все возможные усилия на трудовом фронте, чтобы приблизить день Победы.
Дед по материнской линии был в те годы еще подростком, но все равно желал помочь стране. А прадедушка Крида, Василий Алексеевич Стенин, был признан без вести пропавшим — так и не вернулся домой, уйдя на фронт.
Басков «оживил» своего деда нейросетьюНиколай Басков, в свою очередь, использовал нейросети, чтобы «оживить» фото деда-полковника Николая Еременко, дошедшего до Берлина.
Николай Басков с дедушкой (Фото: кадр видео Instagram* @nikolaibaskov)
«Мой дедушка – мамин отец – Николай Еременко, полковник, окончил Военно-политическую академию. Он служил в артиллерийском полку, участвовал в боях на Гомельском, Брянском направлениях и оборонительных боях под Москвой. (...) Помним и гордимся. С Днём Великой Победы, моя страна! Никто не забыт. И ничто не забыто», — написал Басков в личном блоге.При помощи Искусственного Интеллекта (ИИ) Басков превратил статное фото с дедушкой в короткий клип, где дед и внук сначала серьезно жмут друг другу руки, а потом душевно обнимаются, сверкая улыбками.
Николай Басков с дедушкой (Фото: кадр видео Instagram* @nikolaibaskov)
Трогательные истории от Алсу и Агаты МуцениецеАлсу опубликовала видео с бабушкой Миной, ветераном Великой Отечественной, встретившей Победу в Австрии. Певица отметила, что бабушка, ушедшая из жизни девять лет назад, оставила в семье след силы и оптимизма, несмотря на пережитые ужасы войны. Мины Лазаревны не стало в 2016 году (ей было было 90 лет).
«Какое счастье для моих девочек, что они застали при жизни нашу Бабулю Мину, нашего Героя!», — подписала она под кадрами с бабушкой, добавив, что семья очень скучает по ней.
Бабушка Алсу Мина Лазаревна (Фото: кадр видео Instagram* @alsou_a)
Агата Муцениеце тоже поделилась воспоминаниями: у нее в войне принимали участие как дедушка, так и бабушка. Более того, деду бы исполнилось в 2025 году 100 лет именно 9 мая.
«Часто случалось, что он начинал рассказывать как строил дом на своей даче и все тут же разбегались, потому что рассказ предстоял длинный... А я всегда оставалась и слушала, мне было его жаль», — делилась актриса.
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Она пояснила, что дед умер, когда она была еще очень молодой. Ребенком Агата не всегда понимала глубины того, о чем ей рассказывал дедушка, но его присутствие приносило комфорт, и выглядит он «крепким, железным», несмотря на свой возраст. Бабушку Муцениеце тоже вспоминает с улыбкой — и жалеет о днях, когда просила ее не петь, ведь теперь память о ее голосе стала драгоценностью.
«Я бы с радостью слушала молитвы, рассказы о войне и обняла бы их. Если бы могла! Помню и люблю!», — добавила актриса.
Ольга Бузова выложила архивные фотоОльга Бузова показала фото прадеда Якова Лукина, дошедшего до Берлина.
Прадед Бузовой Яков Лукин (Фото: Telegram @byzovahouse)
Она добавила, что всегда будет помнить подвиги ее бабушек и дедушек, воевавших за страну и переживших столь тяжелое время. Задача их детей и внуков с внучками — жить таким образом, чтобы предки были горды. Теперь забота о будущем страны лежит на их плечах.
«В День 80-летия Великой Победы хочется низко поклониться всем, кто дал нам возможность жить!», — добавила она.
Почему звезды делятся семейными историями?Публикации звезд в соцсетях в такой значимый день — не просто дань моде, а способ передать молодому поколению память о Великой Отечественной войне. Их посты, наполненные личными воспоминаниями, ставят для себя целью вдохновить поклонников узнать историю своих семей. Такие рассказы становятся особенно ценными, укрепляя связь поколений.
Утром 9 мая «Радио 1» также освещало тему того, как Клава Кока, Игорь Николаев и другие звезды поздравили россиян с Днём Победы. Не осталась в стороне даже покинувшая родину Пугачева — знаменитая артистка разместила в личном блоге фотографию с вечным огнём и подписала к ней поздравительные слова.
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