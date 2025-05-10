Выяснился средний размер социальной пенсии в России

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Средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил 13 511,94 рубля в месяц. Эти данные предоставил Социальный фонд России (СФР), о чём сообщает РИА Новости.
Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы выплаты достигают 20 153,9 рубля.
В СФР отметили, что повышенные выплаты для уязвимых категорий, таких как дети-инвалиды, направлены на обеспечение их базовых потребностей. Социальные пенсии остаются ключевым инструментом поддержки граждан, не имеющих страхового стажа.
Ранее сообщалось, что россиянам также объявили средний размер пенсии в стране.
9 мая напомнили, что в России полноценно заработал сайт реестра повесток. До этого он работал в тестовом режиме только в трёх регионах. На сайте можно войти в личный кабинет, проверить наличие повесток и заказать выписку.
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В СФР отметили, что повышенные выплаты для уязвимых категорий, таких как дети-инвалиды, направлены на обеспечение их базовых потребностей. Социальные пенсии остаются ключевым инструментом поддержки граждан, не имеющих страхового стажа.
Ранее сообщалось, что россиянам также объявили средний размер пенсии в стране.
9 мая напомнили, что в России полноценно заработал сайт реестра повесток. До этого он работал в тестовом режиме только в трёх регионах. На сайте можно войти в личный кабинет, проверить наличие повесток и заказать выписку.
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Мария Моисеева