28 ноября 2026, 10:34

Юрист Шушминцева: за вред от упавшей сосульки отвечает собственник здания

Фото: Istock/arekdv

Адвокат Ольга Шушминцева разъяснила порядок действий при падении сосульки на автомобиль. Она напомнила: по ст. 1064 ГК РФ вред имуществу возмещает тот, кто обязан содержать здание.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что владельцу автомобиля нужно зафиксировать ущерб: оставить авто на месте, вызвать полицию или Госавтоинспекцию, сфотографировать повреждения, машину с номером и здание, а также отсутствие табличек и ограждения.

«Самый простой способ получить компенсацию — обратиться за выплатой в страховую компанию при наличии полиса КАСКО с соответствующим расширением. При отсутствии страховки путь получения компенсации усложняется: если сосулька упала с крыши многоквартирного дома, претензию с оценкой ущерба следует предъявлять управляющей компании, ЖСК или ТСЖ, которые обязаны содержать общее имущество собственников, а если с иного здания — то собственникам индивидуальных жилых домов, зданий, строений, сооружений или арендаторам нежилых помещений», — отметила Шушминцева.