Россиянам объяснили, можно ли взять отпуск на все 28 календарных дней

Юрист Соловьёв: Россияне могут взять отпуск на все 28 дней за раз
Сотрудник имеет право взять ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней за раз. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
По его словам, график отпусков на будущий год составляется по взаимному согласию работника и работодателя. И если предусматривается отпуск на 28 календарных дней, то сотрудник может его потребовать.
При этом разделение оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию обеих сторон.
«Если стороны не приходят к согласию по разделению, то отпуск должен быть предоставлен целиком, неделимой частью в 28 дней. И, конечно, при составлении графика учитывается в первую очередь мнение работника», — заключил Соловьёв в беседе с RT.
Тем временем «Москва 24» сообщает, что миллениалы и зумеры стали брать отпуска для лени. Оказалось, что 37% опрошенных не уезжают в путешествия во время отдыха, а просто остаются дома, чтобы выспаться и отдохнуть от постоянного стресса на работе.
Отдых дома без каких-либо активностей и планов эксперты назвали «стационарный отпуск».