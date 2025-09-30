Россиянам объяснили, можно ли взять отпуск на все 28 календарных дней

30 сентября 2025, 22:44

Юрист Соловьёв: Россияне могут взять отпуск на все 28 дней за раз

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Сотрудник имеет право взять ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней за раз. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.





По его словам, график отпусков на будущий год составляется по взаимному согласию работника и работодателя. И если предусматривается отпуск на 28 календарных дней, то сотрудник может его потребовать.



При этом разделение оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию обеих сторон.





«Если стороны не приходят к согласию по разделению, то отпуск должен быть предоставлен целиком, неделимой частью в 28 дней. И, конечно, при составлении графика учитывается в первую очередь мнение работника», — заключил Соловьёв в беседе с RT.