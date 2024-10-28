Россиянам объяснили необходимость регулярно проверять газовые приборы в квартире

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Директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко заявила, что собственникам квартир нужно регулярно проверять газовые приборы в целях безопасности для недопущения утечек газа.
«Поскольку сети газопотребления представляют собой потенциальную угрозу для здоровья и безопасности жильцов, регулярное техническое обслуживание внутри домового газового оборудования является неотъемлемой частью эксплуатации таких домов», — пояснила в беседе с RT Бабенко.
А в Коммунарке уже начали плановую продувку воздухом нового участка газопровода.
«С 10:00 до 17:00 проводится продувка воздухом участка вновь построенного газопровода. В связи с этим возможны шум и посторонний запах. Плановые работы проводятся под контролем специалистов Московского филиала АО «Газпром газораспределение», – приводит АГН «Москва» сообщение московского филиала «Газпром газораспределение».
Ранее сообщалось, что ежегодно газовые плиты в европейских домах (страны Евросоюза и Великобритания) преждевременно уносят жизни около 40 тысяч граждан.
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