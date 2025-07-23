Путин увеличил пособия по беременности для российских студенток
Пособие по беременности для российских студенток вырастет до 100% прожиточного минимума в регионе. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.
Уточняется, что выплаты будут производиться вне зависимости от факта получения стипендии. Закон вступит в силу уже этой осенью, с 1 сентября. С документом можно ознакомиться на сайте официального размещения правовых актов.
Таким образом среднее пособие по родам и беременности составит более 90 тысяч. Нововведение касается студенток очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях, научных организациях, организациях дополнительного профессионального образования.
Выплаты произведут из федерального бюджета, соответствующие полномочия получил Социальный фонд России.
Читайте также: