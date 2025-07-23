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Путин увеличил пособия по беременности для российских студенток

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пособие по беременности для российских студенток вырастет до 100% прожиточного минимума в регионе. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.



Уточняется, что выплаты будут производиться вне зависимости от факта получения стипендии. Закон вступит в силу уже этой осенью, с 1 сентября. С документом можно ознакомиться на сайте официального размещения правовых актов.

Таким образом среднее пособие по родам и беременности составит более 90 тысяч. Нововведение касается студенток очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях, научных организациях, организациях дополнительного профессионального образования.

Выплаты произведут из федерального бюджета, соответствующие полномочия получил Социальный фонд России.

Никита Кротов

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