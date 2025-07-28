Массовый сбой произошел в работе «Госуслуг» в Москве
Москвичи массово жалуются на работу сервиса «Госуслуги». Об этом говорят данные портала Downdetector.
Судя по информации ресурса, юзеры столкнулись с тем, что «Госуслуги» не открываются ни через браузер, ни через приложение.
Перед этим стало известно о сбоях в работе сайта аэропорта Жуковский. В соцсетях воздушной авиагавани говорилось, что временные ограничения связаны с неполадками в работе интернет-провайдера. В пресс-службе аэропорта добавили, что информационная система работает штатно, рейсы идут согласно расписанию.
Пассажирам также порекомендовали обращаться в справочную за всей необходимой информацией и на горячие линии авиаперевозчиков.
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