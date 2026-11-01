Россиянам объяснили, нужно ли сливать первый бульон при варке супа

01 ноября 2026, 08:30

Технолог Быстров: слив первого бульона не поможет очистить мясо от антибиотиков

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Сливание первого бульона при варке мяса или птицы не всегда необходимо. Если ингредиенты свежие и качественные, замена воды для безопасности блюда не требуется. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.