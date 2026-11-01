Россиянам объяснили, нужно ли сливать первый бульон при варке супа
Сливание первого бульона при варке мяса или птицы не всегда необходимо. Если ингредиенты свежие и качественные, замена воды для безопасности блюда не требуется. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.
Специалист пояснил, что первый бульон — это вода, в которой мясо было доведено до кипения. При нагревании в воду переходят растворимые вещества, выделяется жир, и на поверхности образуется пена. Этот процесс естественен и необходим для придания воде вкуса и аромата.
Существует распространенное заблуждение, что пена содержит «грязь», антибиотики или токсины. На самом деле она состоит в основном из свернувшихся белков, к которым могут присоединяться жир и мелкие частицы ткани, отметил технолог.
Не следует надеяться, что замена воды поможет использовать мясо сомнительного качества. Если продукт испорчен, его необходимо выбросить, поскольку некоторые бактериальные токсины не разрушаются при нагревании, добавил он.
В каких случаях стоит сливать первый бульон? Если это предусмотрено рецептом или вы хотите уменьшить насыщенность вкуса и снизить запах мяса, заключил Быстров.
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