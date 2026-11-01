Назван самый эффективный подход к профилактике инфаркта
Универсального способа профилактики инфаркта не существует. Об этом сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Юлия Долгушева, передает «Лента.ру».
По ее словам, самый действенный метод — выявить личные факторы риска и одновременно работать над несколькими из них: курением, артериальным давлением, уровнем холестерина, диабетом, избыточным весом и недостатком физической активности. Для тех, кто курит, ключевой шаг — полный отказ от сигарет. Курение повреждает стенки сосудов, ускоряет развитие атеросклероза и увеличивает риск тромбообразования, пояснила специалист.
Если человек не курит, то наибольший эффект обычно даёт контроль артериального давления и уровня холестерина. Гипертония часто не проявляется симптомами, но постепенно разрушает сосуды, а повышенный холестерин невозможно определить по самочувствию — для этого необходим анализ крови. Поэтому профилактика начинается с измерения артериального давления, липидного профиля и уровня глюкозы, отметила врач.
Не менее важна физическая активность: рекомендуется не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю, такой как быстрая ходьба, езда на велосипеде или плавание. Рацион должен содержать овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, рыбу и источники ненасыщенных жиров, а потребление соли, колбасы, жирного мяса, сладких напитков и ультрапереработанной пищи следует сократить. При избыточном весе даже умеренное снижение веса улучшает показатели артериального давления и обмена веществ, заключила Долгушева.
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