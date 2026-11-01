Назван самый эффективный подход к профилактике инфаркта

01 ноября 2026, 07:41

Врач Долгушева: Понимание личных факторов риска снижает вероятность инфаркта

Фото: iStock/dragana991

Универсального способа профилактики инфаркта не существует. Об этом сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Юлия Долгушева, передает «Лента.ру».