Россиянам объяснили, опасен ли весенний снегопад для растений
Весенний снегопад укрывает почву и не наносит вреда растениям. Об этом aif.ru сообщил биолог Дмитрий Сафонов.
По его словам, весной снег выполняет роль естественного защитного покрова для растений. При отсутствии сильных морозов он может быть полезен, поскольку действует как теплоизолятор, предохраняя корни от вымерзания. Сафонов отметил, что некоторые культуры, такие как смородина и крыжовник, а также цветы, например, тюльпаны и нарциссы, устойчивы к низким температурам.
Для тех, кто уже высадил рассаду в открытый грунт, рекомендуется укрыть её парником или спанбондом. Незначительное похолодание не нанесёт серьёзного вреда посадкам, но всё же стоит защитить молодые растения. Биолог подчеркнул, что в настоящее время растения находятся в состоянии анабиоза.
