Россиянам раскрыли способ выбрать самую качественную одежду на маркетплейсах
Стилист Старикова: При выборе вещи на маркетплейсе стоит узнать философию бренда
Дизайнер и стилист Мария Старикова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла россиянам способ выбрать самую качественную одежду на маркетплейсах.
Модный эксперт советует в первую очередь изучить философию бренда.
«Если в описании только "хит" и "ого-скидка", проходите мимо. Если марка рассказывает про крой, про то, что брюки-аладдины из экокожи или джинсовая трапеция сидят по фигуре — это уже уровень доверия», — пояснила Старикова.
Эксперт также рекомендовала внимательно изучать отзывы и смотреть фотографии в них. Если замечаете, что подол юбки собирается складками, а брюки топорщатся у женщины с похожей фигурой, то проводите пальцем влево. Старайтесь обращать внимание на эластичные ткани и идеальную посадку.
В идеале, по словам Стариковой, стоит сохранить в избранное те марки, качество продукции которых вы уже проверили на собственном опыте. В завершение дизайнер порекомендовала отдавать предпочтение тем брендам, которые представляют свои изделия на живых людях, а не на манекенах или виртуальных аватарах.