Россиянам объяснили отсутствие социальных выплат в мае
Россиянам объяснили, почему в мае не будет социальных выплат. Подробнее об отсутствии перечислений рассказала в беседе с агентством «Прайм» эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
По словам специалиста, деньги за май поступят получателям в конце апреля, поэтому никакого «исчезновения» выплат не будет — просто произойдёт их консолидация. Досрочный перевод средств является стандартной банковской и казначейской практикой, направленной на защиту прав получателей.
Подольская указала, что в 2026 году майские праздники выпадают на даты, когда обычно перечисляют выплаты (3, 5 и 8 мая). Перенос на более поздний срок не предусмотрен, поэтому деньги переведут досрочно, ориентировочно 30 апреля. Такой механизм уже применяли в 2019 и 2024 годах.
Ранее «Радио 1» передавало, что с 1 июля 2026 года при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) указание ИНН станет обязательным. Примечательно, что банки будут автоматически подставлять ИНН клиентов при операциях — вручную ничего вводить не придётся.
