В РФ могут вернуть школьные дискотеки для развития чувства романтики у детей

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Детям необходимо создавать возможности для романтических отношений, в том числе организовывать школьные дискотеки, заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.
«Наверное, очень важно подумать как воспитательные мероприятия… Понятно, что у нас проходит специальная военная операция (...) А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?», — сказала Агре в Госдуме на круглом столе «От народосбережения — к народоумножению», передает РИА Новости.Агре также подчеркнула, что только 8% молодых людей в возрасте от 18 до 21 года видят себя в семейной жизни. Это, по ее мнению, является тревожным показателем. Она связала тип мышления молодых людей с отсутствием условий для формирования романтических связей в подростковом возрасте.
Важно создавать пространства, где молодые люди могут знакомиться, общаться и приглашать друг друга на свидания — тогда в будущем семейные отношения будут для них строиться быстрее и проще.
Ранее «Радио 1» передавало, что участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск.
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