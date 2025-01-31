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В РФ могут вернуть школьные дискотеки для развития чувства романтики у детей

Минпросвещения: школьные дискотети вернут романтику и повысят рождаемость
Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Детям необходимо создавать возможности для романтических отношений, в том числе организовывать школьные дискотеки, заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.
«Наверное, очень важно подумать как воспитательные мероприятия… Понятно, что у нас проходит специальная военная операция (...) А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?», — сказала Агре в Госдуме на круглом столе «От народосбережения — к народоумножению», передает РИА Новости.
Агре также подчеркнула, что только 8% молодых людей в возрасте от 18 до 21 года видят себя в семейной жизни. Это, по ее мнению, является тревожным показателем. Она связала тип мышления молодых людей с отсутствием условий для формирования романтических связей в подростковом возрасте.



Важно создавать пространства, где молодые люди могут знакомиться, общаться и приглашать друг друга на свидания — тогда в будущем семейные отношения будут для них строиться быстрее и проще.

Ранее «Радио 1» передавало, что участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск.

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#люди
#рф
Жителям Подмосковья объяснили, кто ответит за порчу имущества от падения дерева
30 января 2025, 22:05

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На территории Московской области иногда случаются инциденты, когда ветка или дерево падает на припаркованный во дворе многоквартирного дома автомобиль. В пресс-службе Минчистоты жителям разъяснили, в какую организацию обращаться для возмещения причинённого имуществу вреда.
«Согласно Правилам Госстройнадзора России, ответственность за состояние деревьев и других зелёных насаждений во дворе МКД несёт балансосодержатель территории. Это управляющая организация, товарищество собственников жилья или администрация муниципалитета», – пояснили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В их обязанность входит выполнение таких работ, как вырубка деревьев, мешающих проезду спецтехники или проходу жителей; аварийно-опасных деревьев, а также спил сухих веток и кронирование.

При некачественно выполненных работах за возмещением ущерба жителям необходимо обратиться к балансосодержателю территории.

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#подмосковье
#московская область
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Число случаев незаконной перевозки стройотходов в Одинцове сократилось вдвое
30 января 2025, 20:04

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На территории Одинцовского городского округа вдвое сократилось число случаев незаконной перевозки строительных отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В Подмосковье привлекают к ответственности нарушителей, незаконно перевозящих отходы строительства, сноса и грунта. Только в январе на территории Одинцовского городского округа искусственный интеллект выявил 47 «серых» возчиков. Нарушители заплатят 1,3 млн рублей. За аналогичный период в 2023-го было выявлено 98 подобных нарушений», – отметили в ведомстве.
В Минчистоты напомнили, что транспортировка отходов сноса и грунта без разрешений в первую очередь подразумевает не регламентированный маршрут водителей и вероятность сброса отходов в любой точке региона.

Пресекать случаи нелегальной перевозки строительного мусора инспекторам Минчистоты помогают камеры системы «Безопасный регион».

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В Подмосковье стартует региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству
В Подмосковье стартует этап чемпионата по профессиональному мастерству
30 января 2025, 19:43

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области 1 февраля начнётся региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Он будет проходить до 15 марта, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
В мероприятиях примут участие более 2 тыс. студентов учреждений среднего профессионального образования и школьников. Они продемонстрируют свое мастерство по 302 компетенциям, выполняя конкурсные задания на 56 площадках, среди которых: техникум им. С.П. Королёва, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Красногорский колледж, колледж «Подмосковье» и многие другие.
«Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливой молодёжи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В мероприятия на всех этапах вовлечены тысячи работодателей», – отметили в ведомстве.
Соревнования пройдут по 194 компетенциям в основной возрастной категории и 108 – в категории юниоров в сферах IT-технологий, услуг и сервиса, промышленных, творческих, педагогических и медицинских профессий, а также декоративно-прикладного искусства.

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Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск
30 января 2025, 19:07

Надежда Толоконникова* (Фото: соцсети)

Участницу скандальной панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* объявили в международный розыск. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранителей.
«Толоконникова Надежда Андреевна* уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чем также уведомлена ее защитником», — сказано в материале.
Перед этим Толоконникова* была заочно арестована Мосгорсудом в рамках уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих. В марте 2023 года была объявлена в федеральный розыск.

Участницы Pussy Riot устроили провокацию в храме Христа Спасителя в столице в августе 2012 года. Толоконникова* получила два года колонии общего режима. Освободилась по амнистии в декабре 2013 года. Теперь ей грозит до года лишения свободы.

Известно, что Толоконникова* проживает в США последние несколько лет.

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#уголовное дело
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Лёгкая и вкусная закуска из Италии: рецепт капрезе для вашего стола и советы по выбору продуктов
30 января 2025, 18:27

Фото: iStock/MARIIA VASILEVA

Капрезе – лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, базилика, заправленная оливковым маслом. Интересный факт: благодаря красно-бело-зелёному цвету – такие цвета имеет итальянский флаг – капрезе стало одним из национальных блюд Италии.
Как приготовить такое блюдо расскажет «Радио 1».


Ингредиенты

  • 2 крупных помидора;
  • 200 г моцареллы;
  • пучок свежего базилика;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • орегано (сушёная приправа) — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Фото: iStock/VYCHEGZHANINA


Рецепт

1. Нарежьте помидоры и моцареллу кружочками, толщина — 4—5 мм.
3. Разделите базилик на отдельные листики.

Фото: iStock/Yulia Gusterina

4. Выложите подготовленные продукты на блюдо, чередуя помидоры, сыр и базилик.
5. Сбрызните закуску оливковым маслом, поперчите и посолите, посыпьте орегано.

Капрезе можно подавать. Приятного аппетита!

Фото: iStock/VYCHEGZHANINA


Советы

Базилик лучше выбрать зеленый, а не красный, у него вкус более свежий и насыщенный. Сыр моцарелла можно заменить брынзой из коровьего молока.

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#продукты
#италия
#блюда
#рецепты
#кулинария
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Тает во рту: пошаговый рецепт эклеров с заварным кремом для всей семьи
30 января 2025, 18:25

Фото: iStock/olgakr

Классические эклеры с заварным кремом — нежный французский десерт, от которого даже не сможет отказаться противник сладкого. Делимся простым рецептом в материале «Радио 1».

Ингредиенты

Для теста:
  • 150—160 г муки;
  • 200—250 мл воды;
  • 80—100 г сливочного масла;
  • яйца — 4—5 шт.;
  • 1 щепотка соли.

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Итальянский десерт без выпечки: панакота с вишнёвым соусом своими руками без особых усилий

Для крема:
  • 400 мл молока;
  • 200 г сахара;
  • яйца — 4—5 шт.;
  • 50 г муки;
  • 100 г сливочного масла;
  • ваниль — на кончике ножа.
Для смазывания противня:
1 ст. л. растительного масла.


Пошаговый рецепт

Готовим тесто
1. Вливаем воду в кастрюлю, добавляем соль и сливочное масло.
2. Кастрюлю ставим на огонь и, помешивая, доводим смесь до кипения.
3. После понемногу добавляем муку. Добавьте часть и сразу мешайте.

Фото: iStock/Magone

4. Затем оставьте ещё на 1—1,5 мин. на умеренном огне, при этом постоянно мешайте.
5. Полученную массу охладите до 35—37 градусов.
6. Далее добавляйте в тесто по одному яйцу, каждый раз перемешивайте.

Фото: iStock/Magone

7. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте противень растительным маслом.
8. Наполните тестом кондитерский шприц и с помощью него сформируйте продолговатые эклеры. Выпекайте примерно 30 мин (при температуре 200 градусов), пока пирожные не подрумянятся.
9. Готовые эклеры остудите и проколите.

Фото: iStock/nikkytok

Готовим крем
1. Смешайте в кастрюле яйца с сахаром.
2. Добавьте молоко, муку и ванилин. Тщательно перемешайте.

Фото: iStock/kuppa_rock

3. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите массу до кипения, при этом постоянно мешайте. Крем должен загустеть. После остудите.
4. Добавьте сливочное масло и взбейте крем.

Фото: iStock/yashina.tanya90

Наполните пирожные кремом с помощью кондитерского шприца. Готово! Приятного аппетита!

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#блюда
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Врач рассказал, какие вещества в шиповнике разрушают раковые клетки
Врач Болибок: для противоракового эффекта из шиповника нужно делать концентраты
30 января 2025, 18:13

Фото: iStock/Madeleine_Steinbach

Российские ученые нашли в шиповнике противораковые вещества. Они обнаружили в ягоде 48 веществ, среди которых оказались яцеозидин и цирсилиол.
Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящий момент появился большой интерес к природным источникам различных активных соединений и выясняется, что использование различных растительных продуктов для укрепления здоровья имеет научное подтверждение.

«Тонкий химический анализ показал наличие вот этих вот соединений. Шиповник достаточно давно используется как средство укрепления здоровья, и мы его всегда называли основным источником витамина С и бета-каротина, провитамина А, который необходим как раз зимой и весной для поддержания хорошего иммунитета», — объяснил эксперт.

По его словам, традиционно шиповник заваривали кипятком, настаивали, и употребляли как настой. Сейчас же из него делают сиропы и варенье.

«Вот эти вновь открытые соединения там содержатся в маленьких количествах, поэтому чтобы получить противораковый эффект, нужно будет делать специальные концентраты. Но шиповник улучшает состояние здоровья однозначно», — сказал врач.

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Трогательная речь брата и сын с портретом: как проходило прощание с актёром Игорем Янковским
30 января 2025, 18:10

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

27 января на 74-м году жизни скончался Игорь Янковский — представитель известной актерской династии Янковских. Он был племянником Олега Янковского и двоюродным братом Филиппа Янковского. О жизни актёра и о том, как прошли его похороны, расскажет «Радио 1».

Прощание с Игорем Янковским


30 января в Москве состоялась церемония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья и коллеги, а также поклонники его творчества. Среди известных гостей были актер Филипп Янковский, режиссер Юрий Грымов, актер Александр Иншаков, бизнесмен Михаил Куснирович и многие другие. Сын ​актера нес портрет отца перед гробом.

Гражданская панихида прошла в Белом зале Дома кино в 12:00. После церемонии артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Младший брат Игоря Янковского Владимир поделился воспоминаниями о детстве. Он рассказал, что его брат рано покинул дом, уехав в Москву поступать в Театральное училище имени Щукина.

«Когда он возвращался, он был для меня как принц из сказки — красивый, вдохновленный, всегда привозил подарки. В моей памяти всю жизнь он оставался таким человеком, который меня оберегал, охранял, помогал в жизни. И до последнего дня было так», — отметил он.

На церемонии прощания с Игорем Янковским его сын Денис поделился теплыми воспоминаниями об отце. Он отметил, что семья всегда была для него на первом месте. Также Денис добавил, что в моменты, когда не было возможностей, его отец всегда находил способы, чтобы дать семье самое лучшее.

«Многие из вас его знают как коллегу, начальника, друга, я его знаю как отца. Одно из самых главных воспоминаний моего детства — это то, что он показывал нам с мамой мир, даже в трудные для нашей страны времена, в начале 90-х. И только с возрастом я понял, каких титанических усилий ему это стоило. Я очень рад, что он привил мне любовь к познанию мира, которая живет до сих пор», — подчеркнул он.


Игорь Янковский. Биография


Игорь Янковский родился 29 апреля 1951 года в Ленинабаде (ныне Худжанд, Таджикистан). Его отец, Ростислав Янковский, был выдающимся актером театра и кино, носил звание Народного артиста СССР и долгие годы служил в Минском театре имени Горького. Мать, Нина Давидовна Чеишвили, работала учительницей географии.

В 1974 году Янковский окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и поступил в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной, где служил почти два десятилетия. Там он проработал почти два десятилетия, сыграв десятки ролей.

Также Янковский снимался в кино — зрители могли увидеть его в таких фильмах, как «Мегрэ и старая дама» (1974), «Золотая мина» (1977), «Приключения принца Флоризеля» (1979) и других.

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

В 1990-е годы он принял решение оставить актерскую карьеру и сосредоточился на медиабизнесе. Янковский стал соучредителем коммуникационной группы «Максима» и агентства «Рекламный картель», а также активно развивал рекламную индустрию в России.

В 1996 году он возглавил Московский международный фестиваль рекламы, а позже был избран президентом Ассоциации коммуникационных агентств России.

Со своей женой Эвелин Мотл актёр познакомился ещё в молодости. Уже через год после знакомства они поженились. В браке родилось двое детей: дочь Анна-Мария и сын Денис.

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В Госдуме хотят разрешить детям менять имя без разрешения родителей из-за травли
30 января 2025, 18:05

Фото: istockphoto/ANGHI

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить детям менять свое имя без согласия родителей из-за травли. Соответствующее обращение, направленное в Минтруда России, есть у РИА Новости.
«В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность законодательно закрепить право ребенка на смену имени до достижения совершеннолетия в связи с травлей, даже если родители не поддерживают это решение», — гласит документ.
По словам Даванкова, несовершеннолетние россияне сталкиваются с травлей на фоне редкого или необычного имени. Парламентарий добавил, что в 2023 году детей называли в честь персонажей из игр. Например, Лунара, Мирана, Инвокер из Dota 2. Или же Люцифер и Донателла.

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