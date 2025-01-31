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Стало известно, откуда взялся военный вертолет у аэропорта в США, где произошла авиакатастрофа

АН: учебные вертолеты всегда летали у аэропорта в США, где произошла авиакатастрофа
Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Военные вертолеты на регулярной основе летают вблизи аэропорта, где произошла авиакатастрофа после попытки пассажирского борта сесть в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне, так как на них перевозят политиков, сообщают argumenti.ru.
«Недоумение вызвал тот факт, что полет вертолета был учебным. Однако позже выяснилось — то нормальная ситуация, так как флот военных вертолетов с золотым окрасом используют для перевозки политиков, прибывающих в Вашингтон из других штатов. В эфире одного из телеканалов профессиональный пилот заявил, что тренировки проводятся в условиях предстоящей работы, поэтому говорить о неуместности нахождения коптера в небе не следует», — отмечает издание.
В то же время бывший командир воздушного судна и эксперт по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что выжить после подобного крушения практически нереально. По его словам, даже если кто-то смог остаться в живых после падения, ему бы пришлось оказаться в ледяной воде Потомака, где переохлаждение наступило бы через считанные минуты.


«Если самолет упал носом в воду, то у людей в хвосте еще есть шанс выжить. Если же он упал плашмя, то все оказываются примерно в одном положении: выжить очень тяжело. Если кто-то остался в живых, то алгоритма действий для пассажиров в таком случае нет. Вряд ли экипаж успел за время падения приготовить спасательные жилеты, открыть эвакуационные двери», — рассказал специалист.
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#тренировки
#рф
«Довел до ручки»: Трамп раскритиковал администрацию Байдена на фоне крушения самолета
Трамп раскритиковал администрацию Байдена, говоря о крушении самолета в США
30 января 2025, 22:42

Фото: istockphoto/Sotiris_Filippou_Photographer

Действующий американский президент Дональд Трамп раскритиковал администрацию своего предшественника Джо Байдена на фоне крушения самолета в Вашингтоне. По словам республиканца, при демократах инклюзивность была якобы важнее безопасности.
«Департамент транспорта — правительственное агентство, ответственное за регулирование законодательства гражданской авиации, насчитывает 45 000 человек, и он довел его до ручки своим многообразием», — сказал хозяин Белого дома, говоря в рамках брифинга об экс-министре американского транспорта Пите Буттиджиче.
Трамп резюмировал, что текущий министр по транспортным вопросам Шон Даффи, которого утвердили два дня назад, невиновен в произошедшем.

Ранее Трамп рассказал, кто виноват в вашингтонской авиакатастрофе.

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#мир
#сша
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Трамп заявил о контакте с РФ по поводу погибших при крушении самолета в США
30 января 2025, 21:12

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Американские власти уже контактируют с российской стороной по поводу погибших в результате крушения лайнера в США. Об этом заявил заокеанский лидер Дональд Трамп, которого цитирует Reuters.
«Мы уже связались [по этой теме] с Россией», — сказал республиканец.
Политик уточнил, что он не контактировал со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Известно, что Вашингтон готов помочь в передаче останков погибших граждан РФ на родину.

Трамп резюмировал, что позже в Белом доме подробней сообщат о представителях других стран, которые находились на борту.

Перед этим Дональд Трамп сообщил, кто виноват в крушении борта в Вашингтоне. Читайте подробности в нашем материале.

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#мир
#россия
#сша
#дональд трамп
#крушение
#самолёты
#новости
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«Очень страшные»: Трамп назвал виновных в крушении самолета в США
Дональд Трамп: авиакатастрофу в США спровоцировал вертолет
30 января 2025, 20:42

Фото: istockphoto/aapsky

Действия экипажа пассажирского лайнера были верными. По сути, авиакатастрофу в Вашингтоне спровоцировал военный вертолет, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
«Самолет [авиакомпании] American Airlines заходил [на посадку]. Он все делал правильно. Он следовал курсу, тому же курсу, которого придерживаются все заходящие [на посадку самолеты]. По какой-то причине там был вертолет, который находился на той же высоте. Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», — подчеркнул республиканец.
Трамп отметил, что «слышал записи», которые относятся к произошедшей трагедии. При этом политик не пояснил, про какие пленки он говорит. Хозяин Белого дома лишь резюмировал, что «это очень страшные записи».

Самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом ранним утром, 30 января. На борту лайнера находилось 60 человек и четыре члена экипажа.

Как отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, данные о гибели россиян подтвердились.

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#мир
#сша
#самолет
#вертолёт
#новости
#крушение
#дональд трамп
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Foreign Affairs: США теряют влияние и перестают быть центром однополярного мира
30 января 2025, 19:11

Фото: iStock/lucky-photographer

США теряют влияние и перестают быть центром однополярного мира, уступая по экономической мощи БРИКС. Об этом пишут исследователи американского аналитического центра Council on Foreign Relations в статье для журнала Foreign Affairs.
Согласно информации исследователей, в новом многополярном мире многие государства предпочитают взаимодействовать не с одним крупным политическим игроком, а сразу с несколькими. Сегодня Вашингтон сосредотачивается на своих внутренних делах, а главной чертой внешней политики Штатов стали торговые пошлины.

Глобальный юг уже относится к союзу со Штатами с настороженностью, говорится в материале журнала.

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#рф
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«Списать на Россию»: Политолог раскрыл, могла ли авиакатастрофа в США быть спланированной
Политолог Брутер: авиакатастрофа в США не была спланирована ни РФ, ни Кубой
30 января 2025, 15:49

Фото: iStock/Zeferli

За несколько часов до авиакатастрофы в Вашингтоне, где столкнулись пассажирский и военный судна, из рассекреченных (по поручению Дональда Трампа) документов при президенте Кеннеди стало известно, что власти США хотели устроить теракты против своих граждан для оправдания начала войны с Кубой.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на проект операции «Нортвудс», которая была разработана в 1962 г. Она включала в себя: взрыв американского корабля в ГуантАнамо; теракты в Майами и других городах штата Флорида — спецслужбы должны были закладывать бомбы в общественных местах и нападать на кубинских беженцев; поражение гражданского самолета с последующим освещением в СМИ и обвинением Кубы; атаку на военную базу США рядом с Кубой.

Однако, вопреки всем появляющимся заявлениям о спланированности катастрофы, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» сказал, что все произошло случайно.

«Никто такие вещи не планирует. Это слишком сложно. В аэропорту Вашингтона обстановка всегда была довольно напряженной, потому что иногда приходилось делить одни коридоры, одни пространства для стоянки и тому подобное, там всегда возникали конфликты. Аэропорт достаточно маленький и недостаточно комфортный», — сказал эксперт.

По его словам, даже написанные западными спецслужбами сценарии, имеющие огромные масштабы, применяются в действительности, оставшись «в столе».

«А на кого можно эту катастрофу списать? Опять на Кубу или теперь на Россию или, возможно, на Панаму, чтобы быстрее занять территорию канала? Но нет, я думаю, что им будет очень трудно выдать это за чье-то вмешательство», — объяснил специалист.

Он добавил, что, возможно, Дональд Трамп продолжит рассекречивать документы разного характера, чтобы выставить себя важным и отличительным.

«Он все время хочет им указать на их место, показать, какой он важный, отдельный, отличный от них. Поэтому пытается использовать способы, показывающие недостаточность предыдущих элит. И то, что раскрывает документы, связанные с убийством Кеннеди, показывает, что он пытается это убийство возложить на американские политические элиты. Но пока мы не видим, что они приблизились к ответу», — прокомментировал политолог.

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Политолог раскрыл, зачем Трампу понадобились Панама, Канада и Гренландия
Политолог Кошкин: Трамп хочет расширить США, чтобы сделать Америку великой
30 января 2025, 14:28

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США хочет расширить США за счет Панамы, Канады и Гренландии, чтобы сделать Америку снова великой не только в плане экономики, но и в территории. Об этом заявил военный политолог Андрей Кошкин. По его мнению, американский лидер и в первый срок говорил об этом, но был связан внутриполитической борьбой, а сейчас стал ощущать «карт-бланш от судьбы».
«Панама, Канада и Гренландия — это весьма оригинальные проекты, о которых он и будучи 45-м президентом говорил. И сейчас он хотел бы часть из них осуществить, для него это очень важно. <…> Для него нужна пространственно-территориальное расширение, и это будет уже свидетельствовать о том, что он делает Америку сильной», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Ранее Белый дом опубликовал портрет первой леди США Меланьи Трамп в Овальном кабинете, который пользователи сразу же сравнили с образом Клэр Андервуд из сериала «Карточный домик». В разговоре с RT стилист Влад Лисовец отметил, что ее одежда — классический сдержанный образ в стилистике первой леди.
«Это такой классический образ, беспроигрышный вариант, который мы выбираем для собеседования, для статусной работы... Когда не знаете, как быть, спасает белая рубашка и черный пиджак», — рассказал он.
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Стало известно, какой регион интересует Трампа больше, чем Ближний Восток
Журналист Шевченко: Венесуэла может интересовать Трампа больше Ближнего Востока
30 января 2025, 14:19

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп стремится вывести свою страну из внешних конфликтов, потому ситуация в Венесуэле может интересовать его больше, чем на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналист Максим Шевченко, отметив, что любая новая война может разрушить планы американского лидера.
«Я думаю, что приход Трампа привел к тому, что Иран отказался от поддержки Асада, чтобы избежать опасного противостояния в Сирии. Напомню, что треть территории Сирии оккупирована американцами, что создает плацдарм для удара по Ирану. По берегам Евфрата размещены американские подразделения с инфраструктурой, ПВО и базами. Для Ирана это была крайне опасная ситуация», — пояснил журналист в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой.
В то же время появились новые подробности о сделке ХАМАС и Израиля. Телеканал Asharq со ссылкой на свой источник объявил, что суннитское движение может отказаться от освобождения новой группы заложников, которое намечено на 30 января.

Как сообщают argumenti.ru, ХАМАС может принять такое решение, если Израиль продолжить мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

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Песков: подтверждено, что на борту разбившегося в США лайнера были граждане РФ
30 января 2025, 13:49

Фото: istockphoto/yulenochekk

На борту потерпевшего крушение лайнера в США находились россияне. Как заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, эта информация подтверждается.
«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», — сказал Песков на брифинге.
Перед этим стало известно, что при крушении самолета Bombardier CRJ700 погибла фигуристка Инна Волянская. Спортсменка выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Как отметила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, все произошедшее — «это ужас».

Ранее военный летчик объяснил, почему гражданское и военное воздушные суда столкнулись в США. Читайте подробнее в нашем материале.

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«Исчезновение Кадырова»: куда пропал глава Чечни
Чеченский министр Дудаев опроверг информацию о пропаже Кадырова
30 января 2025, 11:18

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил отсутствие главы Чечни Рамзана Кадырова в информационном поле тем, что он находится в отпуске с 13 января.
«Мы на самом деле привыкли к подобным вбросам. Глава республики Рамзан Ахматович активно приступил к выполнению своей деятельности — держит все вопросы на личном контроле. Эти аспекты его работы из открытой официальной части публикуются на интернет-платформах и транслируется в эфире радио и телевидения», — заявил Дудаев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Однако, по его словам, провокаторы пытаются ввести в заблуждение публику.

Он также отметил, что только после новогодних праздников Кадыров опубликовал более 40 заявлений в Telegram-канале и посетил несколько мероприятий.

При этом он отметил, что с 13 января глава Чечни находится в официальном отпуске, а некоторые ресурсы намеренно создают негативный информационный фон о пропаже Кадырова на протяжении последних двух недель.

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