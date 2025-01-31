Стало известно, откуда взялся военный вертолет у аэропорта в США, где произошла авиакатастрофа

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Военные вертолеты на регулярной основе летают вблизи аэропорта, где произошла авиакатастрофа после попытки пассажирского борта сесть в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне, так как на них перевозят политиков, сообщают argumenti.ru.
«Недоумение вызвал тот факт, что полет вертолета был учебным. Однако позже выяснилось — то нормальная ситуация, так как флот военных вертолетов с золотым окрасом используют для перевозки политиков, прибывающих в Вашингтон из других штатов. В эфире одного из телеканалов профессиональный пилот заявил, что тренировки проводятся в условиях предстоящей работы, поэтому говорить о неуместности нахождения коптера в небе не следует», — отмечает издание.В то же время бывший командир воздушного судна и эксперт по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что выжить после подобного крушения практически нереально. По его словам, даже если кто-то смог остаться в живых после падения, ему бы пришлось оказаться в ледяной воде Потомака, где переохлаждение наступило бы через считанные минуты.
«Если самолет упал носом в воду, то у людей в хвосте еще есть шанс выжить. Если же он упал плашмя, то все оказываются примерно в одном положении: выжить очень тяжело. Если кто-то остался в живых, то алгоритма действий для пассажиров в таком случае нет. Вряд ли экипаж успел за время падения приготовить спасательные жилеты, открыть эвакуационные двери», — рассказал специалист.Читайте также:
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Данил Пономарев