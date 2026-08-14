«Слияние тел и душ»: Илья Сатир рассказал о своём взгляде на секс

14 августа 2026, 23:04

Комик Илья Сатир рассказал, почему для него в сексе важны чувства

Илья Сатир (Фото: Instagram* / @satyr_ilya)

Илья Сатир откровенно рассказал в шоу «Натальная карта» о своём отношении к интимной жизни и признался, что для него близость с партнёром прежде всего связана с эмоциональной привязанностью.





По словам комика, секс для него — это не только физическая сторона отношений, но и особая эмоциональная связь между двумя людьми. Особенно важным Сатир считает наличие чувств и той самой «химии любви».



При этом артист признался, что в его жизни были периоды беспорядочных отношений. Однако наиболее ценным для него остаётся секс с человеком, которого он действительно любит.





«Я люблю секс. Больше всего я люблю секс с партнёром, которого я люблю. <...> Для меня секс — это слияние тел и душ с последующим абсолютно всем», — рассказал Сатир.