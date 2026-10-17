Врач-педиатр объяснил, какой перекус лучше всего положить ребенку в школу
Врач-педиатр Казаков: Ребенку в школу стоит дать бутерброд из цельнозернового хлеба
Школьнику на длинный учебный день стоит давать с собой еду, богатую белком, клетчаткой и медленными углеводами. Об этом РИА Новости рассказал врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дмитрий Казаков.
По его словам, домашнего завтрака и школьного обеда может не хватить, если ребёнок долго учится или после уроков посещает секции. В таком случае родителям лучше дать несовершеннолетнему еду с собой. Лучше всего, если ребёнок принимает участие в процессе и говорит, что хочет взять. Но выбор следует ограничить. Школьнику важно предлагать альтернативы именно среди полезных продуктов, чтобы приучить к здоровому питанию.
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Врач советует положить в ланч-бокс бутерброд из цельнозернового хлеба с куриным филе или индейкой и зеленью. Также можно собрать сырники, вареное яйцо или творожную запеканку и добавить кисломолочный напиток.
Казаков обратил внимание на температурный режим. Если в школе негде хранить контейнер, он рекомендует использовать термосумку или выбирать продукты, которые нормально переносят комнатную температуру: твёрдый сыр, орехи, сухофрукты без сахара, плотные овощи и фрукты.