Врач-педиатр объяснил, какой перекус лучше всего положить ребенку в школу

17 октября 2026, 05:55

Врач-педиатр Казаков: Ребенку в школу стоит дать бутерброд из цельнозернового хлеба

Фото: iStock/gpointstudio

Школьнику на длинный учебный день стоит давать с собой еду, богатую белком, клетчаткой и медленными углеводами. Об этом РИА Новости рассказал врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дмитрий Казаков.





По его словам, домашнего завтрака и школьного обеда может не хватить, если ребёнок долго учится или после уроков посещает секции. В таком случае родителям лучше дать несовершеннолетнему еду с собой. Лучше всего, если ребёнок принимает участие в процессе и говорит, что хочет взять. Но выбор следует ограничить. Школьнику важно предлагать альтернативы именно среди полезных продуктов, чтобы приучить к здоровому питанию.



