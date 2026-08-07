Россиянам объяснили, почему нельзя сжигать траву и мусор на даче

07 августа 2026, 10:47

Доцент Дорохов: сжигание травы и пластика на даче выбрасывает в воздух диоксины

Фото: Istock/LexisJan

Кандидат химических наук Андрей Дорохов пояснил, что сжигание травы и мусора на даче даёт много загрязнителей и не имеет ничего общего с промышленной переработкой.





В беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в открытом огне нет стабильной температуры и нужного количества кислорода, поэтому отходы не сгорают полностью. Заводские фильтры очищают дым, а при костре все выбросы идут напрямую в воздух.



По словам Дорохова, даже от растительности остаются мельчайшие частицы сажи. Они висят в воздухе часами, летят далеко и при вдохе оседают в легких. Врачи связывают их с болезнями дыхательных путей и сердца.

«Пластиковая упаковка, окрашенная древесина, остатки строительных материалов, синтетические ткани и другие изделия содержат полимеры, красители, пластификаторы и различные химические добавки. При их горении могут образовываться токсичные соединения, в том числе бенз(а)пирен, хлороводород и диоксины», — заявил химик.