Юрист Южалин рассказал, выгодно ли брать отпуск перед новогодними праздниками

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Юрист Александр Южалин рассказал, почему выгодно брать отпуск в декабре. Об этом пишут «Известия».
«Наличие в месяце нерабочих праздничных дней уменьшает количество рабочих часов. Для определения выгодности использования отпуска помните одно простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время. Если в месяце мало рабочих дней, выгоднее поработать в этом месяце и получить зарплату», — цитирует издание слова собеседника.
Специалист отметил, что в январе будет 17 рабочих дней, поэтому стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в другие месяцы 2024 года. В связи с этим Южалин посоветовал не выбирать для отпуска январь.
«В этом году в этом месяце — 21 рабочий день, поэтому сильной потери в деньгах быть не должно», — объяснил юрист.
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