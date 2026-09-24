В Кремле отреагировали на приглашение Путина на G20

24 сентября 2026, 00:09

Песков: Россия признательна за приглашение Путина на G20

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Российская сторона признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.





Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о предложении Путину принять участие в саммите, который пройдёт в Майами. Он выразил надежду, что глава России согласится приехать.





«Мы определимся и проработаем его по дипломатическим каналам», — приводит Москва 24 слова Пескова.