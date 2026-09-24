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В Кремле отреагировали на приглашение Путина на G20

Песков: Россия признательна за приглашение Путина на G20
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Российская сторона признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.



Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о предложении Путину принять участие в саммите, который пройдёт в Майами. Он выразил надежду, что глава России согласится приехать.

«Мы определимся и проработаем его по дипломатическим каналам», — приводит Москва 24 слова Пескова.

При этом Рубио подчеркнул, что в рамках саммита российский президент сможет встретиться и пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом, а также другими мировыми лидерами.

G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Россия планировала принять в нём участие на высоком уровне. Подготовка к этому событию уже идёт. Однако пока неизвестно, поедет ли туда сам Путин.
Элина Позднякова

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