В Кремле отреагировали на приглашение Путина на G20
Песков: Россия признательна за приглашение Путина на G20
Российская сторона признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о предложении Путину принять участие в саммите, который пройдёт в Майами. Он выразил надежду, что глава России согласится приехать.
«Мы определимся и проработаем его по дипломатическим каналам», — приводит Москва 24 слова Пескова.
При этом Рубио подчеркнул, что в рамках саммита российский президент сможет встретиться и пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом, а также другими мировыми лидерами.
G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Россия планировала принять в нём участие на высоком уровне. Подготовка к этому событию уже идёт. Однако пока неизвестно, поедет ли туда сам Путин.